SUCESOS
Un incendio en un garaje de Alcobendas obliga a desalojar una urbanización de forma preventiva
Siete dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido en el fuego, originado en el interior de un vehículo en la calle Amistad, que se ha saldado sin heridos
Un incendio de un vehículo registrado en la planta -1 del aparcamiento subterráneo de una urbanización en Alcobendas ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencia en la localidad madrileña.
El fuego, que se originó en un turismo situado en el interior del garaje de la calle Amistad, obligó al desalojo preventivo de todo el complejo residencial debido a la densa acumulación de humo generada en las instalaciones.
Despliegue de los servicios de emergencia en Madrid
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato siete dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyos efectivos trabajaron de forma intensiva en las labores de extinción de las llamas y en la posterior ventilación del recinto afectado para garantizar la seguridad.
Afortunadamente, la rapidez del operativo evitó daños personales de gravedad, saldándose el incidente sin heridos. En las tareas de control del tráfico, perímetro de seguridad y asistencia también colaboraron activamente efectivos de la Policía Local de Alcobendas, la Policía Nacional y dotaciones preventivas de la Cruz Roja.
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