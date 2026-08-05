Herido grave un motorista de 57 años tras salirse de la vía en Brunete

Un hombre de 57 años ha resultado herido de gravedad después de sufrir una salida de vía mientras circulaba en motocicleta por la carretera M-600, a la altura del municipio madrileño de Brunete. El accidente se produjo pocos minutos después de la medianoche de este miércoles en el kilómetro 39 de la vía, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El motorista, que era el único ocupante del vehículo, sufrió un politraumatismo como consecuencia del impacto y tuvo que ser atendido en el lugar por los efectivos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112, que actuaron en colaboración con el Servicio de Emergencias de Cruz Roja. Después de ser estabilizado por los equipos sanitarios, el herido fue evacuado en estado grave al Hospital Universitario La Paz, donde quedó ingresado para recibir atención especializada.

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En el dispositivo de emergencia también participaron agentes de la Policía Local de Brunete, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.