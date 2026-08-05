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SUCESOS EN LA COMUNIDAD

Herido grave un motorista de 57 años tras salirse de la vía en Brunete

El accidente se produjo de madrugada en el kilómetro 39 de la carretera M-600 y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer sus causas

El SUMMA 112 ha estabilizado al paciente, tras lo cual el mismo ha sido trasladado al Hospital de La Paz.

El SUMMA 112 ha estabilizado al paciente, tras lo cual el mismo ha sido trasladado al Hospital de La Paz. / EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

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Agencias

Madrid

Un hombre de 57 años ha resultado herido de gravedad después de sufrir una salida de vía mientras circulaba en motocicleta por la carretera M-600, a la altura del municipio madrileño de Brunete. El accidente se produjo pocos minutos después de la medianoche de este miércoles en el kilómetro 39 de la vía, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El motorista, que era el único ocupante del vehículo, sufrió un politraumatismo como consecuencia del impacto y tuvo que ser atendido en el lugar por los efectivos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112, que actuaron en colaboración con el Servicio de Emergencias de Cruz Roja. Después de ser estabilizado por los equipos sanitarios, el herido fue evacuado en estado grave al Hospital Universitario La Paz, donde quedó ingresado para recibir atención especializada.

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En el dispositivo de emergencia también participaron agentes de la Policía Local de Brunete, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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