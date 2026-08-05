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La escapada romántica de Ester Expósito y Kylian Mbappé por Barcelona: fueron cazados visitando la Sagrada Familia
La actriz y el futbolista han sido vistos juntos en la capital catalana, visitando la emblemática basílica tras la reciente finalización de una de sus torres
Kylian Mbappé y Ester Expósito siguen dando rienda suelta a su amor, y que mejor momento que las vacaciones para ello. Tras ser fotografiados hace unos días en alta mar, ahora vuelven a estar en el centro de la atención mediática al de haber sido vistos juntos en Barcelona durante una nueva escapada.
París, Miami y diferentes ciudades europeas habrían sido algunos de los destinos elegidos por ambos. Esta vez, la ciudad condal se ha convertido en el escenario de uno de sus últimos planes antes de que el futbolista ponga fin a sus vacaciones y se reincorpore a sus compromisos deportivos con el Real Madrid.
La Sagrada Familia, protagonista de la visita
Durante su estancia en la capital catalana, Mbappé y Ester Expósito realizaron una visita guiada por la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos y concurridos de España. Las imágenes difundidas muestran a ambos recorriendo el interior del templo, escuchando atentamente las explicaciones de los guías y observando los detalles y avances arquitectónicos del edificio.
La visita se produjo, además, en un momento especialmente significativo para la basílica, tras la reciente finalización de la torre de Jesús y la colocación de la cruz que la corona. Este nuevo hito ha reforzado todavía más el atractivo turístico del monumento, que la actriz y el futbolista quisieron conocer de primera mano.
Un vídeo reaviva los rumores
El periodista Javi Hoyos compartió en sus redes sociales un vídeo elaborado a partir de imágenes captadas por una cuenta especializada en planes turísticos. En ellas se puede ver a Mbappé y Ester Expósito paseando por los alrededores de la Sagrada Familia, accediendo al recinto y compartiendo varios momentos mientras seguían las explicaciones de los guías.
La grabación ha bastado para reavivar el interés por ambos, que continúan manteniendo su vida privada alejada de declaraciones públicas pese a la expectación que generan sus encuentros.
Barcelona ofrece a las personalidades conocidas una combinación de atractivo cultural, opciones de ocio y cierta discreción. Su proximidad con Madrid también la convierte en un destino cómodo para una escapada breve, especialmente para Mbappé, que afronta los últimos días de descanso antes de regresar a la actividad deportiva.
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