Discarlux cumple 20 años con 73,3 millones de facturación y prepara una nueva planta para batir su propio récord mundial

Vallecas se prepara para reforzar su lugar en el mapa mundial de la carne. Discarlux, la cárnica especializada en vacuno mayor que ya presume de tener el mayor número de lomos madurando del mundo, abrirá en 2027 una nueva planta de producción en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Serán 2.500 metros cuadrados destinados a madurar al mismo tiempo 15.000 lomos de vacuno, una cifra con la que la compañía superará su actual récord: los 9.000 lomos que ya reposan en sus dos naves madrileñas.

Chuletón "Origen" DISCARLUX. / Cedida

La ampliación llega en un momento clave para la empresa. Discarlux cumple 20 años con una facturación de 73,3 millones de euros en 2025, un 16 % más que el ejercicio anterior, un volumen de ventas de 4.100 toneladas de producto, exportaciones a 19 países y un beneficio bruto —EBITDA— superior a los 5,5 millones de euros. La compañía cuenta actualmente con 183 empleados y prevé superar los 100 millones de euros de facturación en 2026.

Pero si algo eleva esta historia por encima del puro dato técnico es el relato del productor que hay detrás. José Portas y Carlos Ronda, dueños y fundadores de Discarlux, llevan desde 2005 conectando a pequeños ganaderos con algunos de los mejores restaurantes. Y, para ellos, detrás de cada pieza no hay solo una raza, una maduración o un precio: hay una crianza lenta, un territorio y una forma de vida rural cada vez más difícil de sostener. "La carne es un gran legado que nos queda como consecuencia de una forma de vida rural que se está apagando", sostiene Portas a El Periódico de España.

José Portas y Carlos Ronda, fundadores de Discarlux, durante la celebración del 20 aniversario de la compañía, convertida en una de las grandes referencias del vacuno mayor en España. / Cedida

La afirmación puede sonar rotunda, pero el contexto ayuda a entenderla. No se trata solo de carnes con un coste superior a la media ni de una pieza vistosa pensada para llamar la atención. Se trata de animales de una raza muy concreta, con "una crianza lentísima", un origen muy localizado y un sistema de engorde que, según Portas, cada vez está más amenazado por la falta de relevo generacional, el encarecimiento de los costes y la dificultad de sostener explotaciones tradicionales. Uno de los ejemplos, es la carne de buey de raza Minhota con 112 días de maduración, criado entre Galicia y Portugal y llevado a Madrid por Discarlux como una rareza gastronómica de las que ya escasean.

De pequeña distribuidora a gigante del vacuno mayor

La historia de Discarlux comenzó en 2005, cuando Xosé Portas, natural de Salvaterra do Miño, fundó junto a su socio Carlos Ronda una pequeña empresa centrada en la distribución de carnes de vacuno mayor de Galicia y Portugal. Dos décadas después, aquella estructura inicial se ha convertido en una de las grandes referencias del sector cárnico premium.

Buey de raza Minhota, criado entre Portugal y Galicia y madurado durante 112 días antes de llegar a la parrilla de Taberna Pedraza. / EPE

Su especialidad son las carnes de vacuno mayor, con especial atención a Galicia, aunque la compañía trabaja también con otras regiones y con piezas procedentes de Centro Europa. Su modelo se apoya en la selección del producto, la maduración controlada y una relación directa con pequeños ganaderos y restauradores.

En estos años, Discarlux ha logrado entrar en la alta restauración y en tiendas gourmet sin perder, según la propia compañía, el foco en la atención personalizada. Actualmente sirve sus carnes a más de 4.000 restaurantes y da salida a una media semanal de 1.600 lomos. Entre sus clientes figuran restaurantes estrellados de Madrid y otras ciudades españolas, además de grandes capitales europeas como Londres e incluso destinos internacionales como Hong Kong.

La nueva nave de Vallecas

La futura planta de Villa de Vallecas será el gran salto industrial de la compañía. La nueva instalación permitirá elevar la capacidad de maduración hasta los 15.000 lomos de vacuno al mismo tiempo, por encima de los 9.000 que mantiene actualmente en sus dos naves del distrito madrileño.

Ese crecimiento no solo reforzará la posición de Discarlux en España, sino también su competitividad internacional. La empresa, que ya exporta a 19 países, afronta esta nueva etapa con el objetivo de consolidarse como una de las grandes cárnicas premium del mercado global.

Discarlux celebra dos décadas de trayectoria con 73,3 millones de facturación y una nueva planta prevista en Vallecas para 2027. / Cedida

La ampliación llega, además, en pleno debate sobre el futuro de la ganadería tradicional. Portas insiste en que el valor de estas carnes no puede medirse solo por el precio final del producto. Detrás hay animales criados durante años, explotaciones familiares, razas singulares y una cadena de trabajo que va desde el campo hasta la mesa del restaurante.

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A los 20 años, Discarlux encara su nueva etapa con Vallecas como epicentro. Una nueva planta, miles de lomos madurando, más presencia internacional y una convicción que atraviesa todo su relato: que detrás de un chuletón también hay territorio, memoria, oficio y una forma de entender la carne como algo mucho más grande que un producto de lujo.