Consulta aquí los más de 50 puntos de observación repartidos por la Comunidad de Madrid para ver el eclipse

La Comunidad de Madrid se prepara para vivir un acontecimiento histórico. El próximo 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total atravesará la península ibérica por primera vez desde 1905. Las zonas norte y este de la región se situarán dentro de la franja de totalidad, convirtiendo a Madrid en uno de los mejores destinos de España para presenciar este fenómeno astronómico único.

El Gobierno regional ha confirmado los detalles clave de este evento, que podrá disfrutarse en 93 de los 179 municipios madrileños, y ha habilitado una red oficial con 52 puntos de observación dotados de personal especializado.

Horarios clave del eclipse en la Comunidad de Madrid

El fenómeno comenzará a ser visible en territorio madrileño a partir de las 19:30 horas. El punto álgido del eclipse, el momento en el que la Luna cubrirá por completo al Sol, se alcanzará en torno a las 20:32 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta de sol.

El municipio de Somosierra, situado en la Sierra Norte, se perfila como el enclave con las condiciones óptimas de visibilidad de toda la autonomía. En este punto estratégico, la oscuridad total se prolongará durante un minuto y 29 segundos.

Además de la observación científica, la región acogerá eventos culturales y de divulgación. El más destacado tendrá lugar en Buitrago del Lozoya, que acogerá el Festival del Eclipse en el área recreativa de las piscinas de Riosequillo. Este evento, cuyas entradas ya se han agotado, ofrecerá un completo programa con talleres, música en directo y charlas divulgativas durante toda la jornada.

Lista completa: 52 municipios con puntos oficiales de observación en Madrid

La Comunidad de Madrid ha habilitado áreas oficiales equipadas con monitores para garantizar una experiencia segura y divulgativa. Los 52 municipios seleccionados son:

Ambite

Becerril de la Sierra

Berzosa del Lozoya

Braojos

Brunete

Buitrago del Lozoya

Cabanillas de la Sierra

Canencia

Chapinería

Chinchón

Collado Mediano (Chollado Mediano)

Colmenar Viejo

Daganzo de Arriba

El Molar

Fresno de Torote

Garganta de los Montes

Gascones

Hoyo de Manzanares

La Cabrera

La Serna del Monte

Los Molinos

Los Santos de la Humosa

Lozoya

Meco

Moralzarzal

Navacerrada

Navalafuente

Navas del Rey

Nuevo Baztán

Olmeda de las Fuentes

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pinuécar-Gandullas

Prádena del Rincón

Puentes Viejas

Rascafría

Robledo de Chavela

San Agustín de Guadalix

San Lorenzo de El Escorial

San Martín de Valdeiglesias

San Sebastián de los Reyes

Santa María de la Alameda

Somosierra

Soto del Real

Talamanca de Jarama

Torrejón de la Calzada

Tres Cantos

Valdeolmos-Alalpardo

Valdepiélagos

Villamantilla

Villarejo de Salvanés

Villavieja del Lozoya

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Ante la preocupación surgida por las localidades de la Sierra Oeste recientemente afectadas por incendios forestales, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha confirmado que, por el momento, se mantiene la vigencia de sus respectivos puntos de observación oficiales. Se recomienda a los asistentes consultar las actualizaciones institucionales antes de desplazarse.