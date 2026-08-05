EVENTO ASTRONÓMICO
Consulta aquí los más de 50 puntos de observación repartidos por la Comunidad de Madrid para ver el eclipse
La Comunidad de Madrid se prepara para un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que no se veía en la península desde 1905
La Comunidad de Madrid se prepara para vivir un acontecimiento histórico. El próximo 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total atravesará la península ibérica por primera vez desde 1905. Las zonas norte y este de la región se situarán dentro de la franja de totalidad, convirtiendo a Madrid en uno de los mejores destinos de España para presenciar este fenómeno astronómico único.
El Gobierno regional ha confirmado los detalles clave de este evento, que podrá disfrutarse en 93 de los 179 municipios madrileños, y ha habilitado una red oficial con 52 puntos de observación dotados de personal especializado.
Horarios clave del eclipse en la Comunidad de Madrid
El fenómeno comenzará a ser visible en territorio madrileño a partir de las 19:30 horas. El punto álgido del eclipse, el momento en el que la Luna cubrirá por completo al Sol, se alcanzará en torno a las 20:32 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta de sol.
El municipio de Somosierra, situado en la Sierra Norte, se perfila como el enclave con las condiciones óptimas de visibilidad de toda la autonomía. En este punto estratégico, la oscuridad total se prolongará durante un minuto y 29 segundos.
Además de la observación científica, la región acogerá eventos culturales y de divulgación. El más destacado tendrá lugar en Buitrago del Lozoya, que acogerá el Festival del Eclipse en el área recreativa de las piscinas de Riosequillo. Este evento, cuyas entradas ya se han agotado, ofrecerá un completo programa con talleres, música en directo y charlas divulgativas durante toda la jornada.
Lista completa: 52 municipios con puntos oficiales de observación en Madrid
La Comunidad de Madrid ha habilitado áreas oficiales equipadas con monitores para garantizar una experiencia segura y divulgativa. Los 52 municipios seleccionados son:
- Ambite
- Becerril de la Sierra
- Berzosa del Lozoya
- Braojos
- Brunete
- Buitrago del Lozoya
- Cabanillas de la Sierra
- Canencia
- Chapinería
- Chinchón
- Collado Mediano (Chollado Mediano)
- Colmenar Viejo
- Daganzo de Arriba
- El Molar
- Fresno de Torote
- Garganta de los Montes
- Gascones
- Hoyo de Manzanares
- La Cabrera
- La Serna del Monte
- Los Molinos
- Los Santos de la Humosa
- Lozoya
- Meco
- Moralzarzal
- Navacerrada
- Navalafuente
- Navas del Rey
- Nuevo Baztán
- Olmeda de las Fuentes
- Perales de Tajuña
- Pezuela de las Torres
- Pinuécar-Gandullas
- Prádena del Rincón
- Puentes Viejas
- Rascafría
- Robledo de Chavela
- San Agustín de Guadalix
- San Lorenzo de El Escorial
- San Martín de Valdeiglesias
- San Sebastián de los Reyes
- Santa María de la Alameda
- Somosierra
- Soto del Real
- Talamanca de Jarama
- Torrejón de la Calzada
- Tres Cantos
- Valdeolmos-Alalpardo
- Valdepiélagos
- Villamantilla
- Villarejo de Salvanés
- Villavieja del Lozoya
Ante la preocupación surgida por las localidades de la Sierra Oeste recientemente afectadas por incendios forestales, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha confirmado que, por el momento, se mantiene la vigencia de sus respectivos puntos de observación oficiales. Se recomienda a los asistentes consultar las actualizaciones institucionales antes de desplazarse.
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