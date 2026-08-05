Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarIncendios Sierra OesteArnau OrtizNanomedicinaEstudiar coreanoOMODA Madrid es ModaLeo MessiDiscarluxPontón de la OlivaEl tiempo
instagramlinkedin

EVENTO ASTRONÓMICO

Consulta aquí los más de 50 puntos de observación repartidos por la Comunidad de Madrid para ver el eclipse

La Comunidad de Madrid se prepara para un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que no se veía en la península desde 1905

Un eclipse total de Sol no se repetía en la Península Ibérica desde hace 114 años

Un eclipse total de Sol no se repetía en la Península Ibérica desde hace 114 años / UAH

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Correa

La Comunidad de Madrid se prepara para vivir un acontecimiento histórico. El próximo 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total atravesará la península ibérica por primera vez desde 1905. Las zonas norte y este de la región se situarán dentro de la franja de totalidad, convirtiendo a Madrid en uno de los mejores destinos de España para presenciar este fenómeno astronómico único.

El Gobierno regional ha confirmado los detalles clave de este evento, que podrá disfrutarse en 93 de los 179 municipios madrileños, y ha habilitado una red oficial con 52 puntos de observación dotados de personal especializado.

Horarios clave del eclipse en la Comunidad de Madrid

El fenómeno comenzará a ser visible en territorio madrileño a partir de las 19:30 horas. El punto álgido del eclipse, el momento en el que la Luna cubrirá por completo al Sol, se alcanzará en torno a las 20:32 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta de sol.

El municipio de Somosierra, situado en la Sierra Norte, se perfila como el enclave con las condiciones óptimas de visibilidad de toda la autonomía. En este punto estratégico, la oscuridad total se prolongará durante un minuto y 29 segundos.

Además de la observación científica, la región acogerá eventos culturales y de divulgación. El más destacado tendrá lugar en Buitrago del Lozoya, que acogerá el Festival del Eclipse en el área recreativa de las piscinas de Riosequillo. Este evento, cuyas entradas ya se han agotado, ofrecerá un completo programa con talleres, música en directo y charlas divulgativas durante toda la jornada.

Lista completa: 52 municipios con puntos oficiales de observación en Madrid

La Comunidad de Madrid ha habilitado áreas oficiales equipadas con monitores para garantizar una experiencia segura y divulgativa. Los 52 municipios seleccionados son:

  • Ambite
  • Becerril de la Sierra
  • Berzosa del Lozoya
  • Braojos
  • Brunete
  • Buitrago del Lozoya
  • Cabanillas de la Sierra
  • Canencia
  • Chapinería
  • Chinchón
  • Collado Mediano (Chollado Mediano)
  • Colmenar Viejo
  • Daganzo de Arriba
  • El Molar
  • Fresno de Torote
  • Garganta de los Montes
  • Gascones
  • Hoyo de Manzanares
  • La Cabrera
  • La Serna del Monte
  • Los Molinos
  • Los Santos de la Humosa
  • Lozoya
  • Meco
  • Moralzarzal
  • Navacerrada
  • Navalafuente
  • Navas del Rey
  • Nuevo Baztán
  • Olmeda de las Fuentes
  • Perales de Tajuña
  • Pezuela de las Torres
  • Pinuécar-Gandullas
  • Prádena del Rincón
  • Puentes Viejas
  • Rascafría
  • Robledo de Chavela
  • San Agustín de Guadalix
  • San Lorenzo de El Escorial
  • San Martín de Valdeiglesias
  • San Sebastián de los Reyes
  • Santa María de la Alameda
  • Somosierra
  • Soto del Real
  • Talamanca de Jarama
  • Torrejón de la Calzada
  • Tres Cantos
  • Valdeolmos-Alalpardo
  • Valdepiélagos
  • Villamantilla
  • Villarejo de Salvanés
  • Villavieja del Lozoya

Noticias relacionadas

Ante la preocupación surgida por las localidades de la Sierra Oeste recientemente afectadas por incendios forestales, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha confirmado que, por el momento, se mantiene la vigencia de sus respectivos puntos de observación oficiales. Se recomienda a los asistentes consultar las actualizaciones institucionales antes de desplazarse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Retiro ni Casa de Campo: estos son los cinco mejores lugares de Madrid para ver el eclipse solar total de 2026
  2. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  3. Madrid modifica las rutas de tres líneas de autobús por la peatonalización de la Plaza Mayor de Barajas
  4. Así son los horarios para aparcar gratis en agosto dentro de Madrid: las tardes laborables, también sin coste
  5. Qué fue de José María Cano, el componente de Mecano que decidió poner fin al grupo más importante del pop español
  6. Los mejores bomberos de Madrid' son los bisontes: así evitaron que el fuego devorara una reserva natural en Robledo de Chavela y la convirtieron en 'un oasis' para otros animales
  7. Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles
  8. De los fiordos islandeses al Madrid del arte: doce novelas negras para leer en agosto

Consulta aquí los más de 50 puntos de observación repartidos por la Comunidad de Madrid para ver el eclipse

Consulta aquí los más de 50 puntos de observación repartidos por la Comunidad de Madrid para ver el eclipse

Una tarde en las madrileñas Fiestas de San Cayetano, cuando la gran capital se convierte en pueblo: "La ciudad la hace su gente"

Una tarde en las madrileñas Fiestas de San Cayetano, cuando la gran capital se convierte en pueblo: "La ciudad la hace su gente"

Ayuso niega que fuera a vivir en el ático de Chamberí comprado por Planifica Madrid y dice que la información se usa para "hacer daño"

Ayuso niega que fuera a vivir en el ático de Chamberí comprado por Planifica Madrid y dice que la información se usa para "hacer daño"

Un incendio en un garaje de Alcobendas obliga a desalojar una urbanización de forma preventiva

Un incendio en un garaje de Alcobendas obliga a desalojar una urbanización de forma preventiva

¿Se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto desde Móstoles? Esto es lo que ocurrirá en la ciudad

¿Se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto desde Móstoles? Esto es lo que ocurrirá en la ciudad

Madrid, entre las provincias donde más recaudan los radares de la DGT: casi 18 millones en multas

Madrid, entre las provincias donde más recaudan los radares de la DGT: casi 18 millones en multas

La escapada romántica de Ester Expósito y Kylian Mbappé por Barcelona: fueron cazados visitando la Sagrada Familia

Luces, cámara y al aire libre: Alcalá de Henares estrena su cine de verano en Espartales

Luces, cámara y al aire libre: Alcalá de Henares estrena su cine de verano en Espartales