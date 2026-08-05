La Comunidad de Madrid estrena un programa terapéutico con perros para pacientes con trastornos mentales grave

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha en el Hospital público Doctor Rodríguez Lafora un programa de intervención asistida con perros dirigido a personas adultas con trastornos mentales graves, una iniciativa que el Gobierno regional presenta como la primera de estas características implantada en España.

El proyecto se ha desarrollado a través del primer Taller de Intervención Asistida con Animales del centro, situado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, y ha contado con la participación de 20 pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados. El objetivo de la actividad es favorecer la salud emocional, mejorar la interacción social y reforzar la vinculación de los participantes mediante ejercicios terapéuticos realizados con perros especialmente adiestrados, cuya presencia pretende generar un entorno de confianza, relajación y estimulación afectiva.

Los resultados de esta primera edición reflejan una evolución favorable del bienestar subjetivo de los pacientes, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas mediante el cuestionario WHO-5 de la Organización Mundial de la Salud, una herramienta utilizada para evaluar el estado emocional de los participantes antes y después de las sesiones. En la primera jornada analizada, la puntuación media del grupo pasó de 18,3 a 19,4 puntos después de la intervención, mientras que en la tercera sesión la variación fue más moderada, al aumentar de 21,3 a 21,5 puntos. La mejora más destacada se registró durante la sexta y última sesión evaluada, cuando la puntuación media ascendió de 18,6 a 24,3 puntos tras la actividad, lo que representa un incremento del 31 por ciento.

El pionero programa terapéutico con perros para personas con trastorno mental grave del Hospital Doctor Rodríguez Lafora. / Comunidad de Madrid

Buena acogida y petición de continuidad

La valoración cualitativa recogida en los cuestionarios muestra también una elevada aceptación del proyecto, ya que los participantes destacaron especialmente el contacto directo con los perros, las actividades realizadas durante el taller, las muestras de afecto recibidas y el ambiente de calma generado a lo largo de las sesiones. Entre las sugerencias más repetidas figuró la petición de que el programa tenga continuidad y pueda celebrarse de manera periódica, una demanda que refleja el interés despertado por este tipo de intervención entre los pacientes hospitalizados.

Los responsables del proyecto advierten, sin embargo, de que los resultados deben considerarse preliminares debido al reducido tamaño de la muestra, la asistencia irregular de algunos usuarios y las dificultades que presentaron determinados participantes para completar todos los cuestionarios de evaluación. Pese a estas limitaciones, la combinación de los datos cuantitativos y las valoraciones personales apunta a una buena acogida de la iniciativa y a una posible contribución de las terapias asistidas con animales a la mejora del bienestar emocional de las personas con hospitalizaciones psiquiátricas prolongadas.

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El taller forma parte del modelo de atención comunitaria y centrada en la persona que el Hospital Doctor Rodríguez Lafora impulsa desde 2025, orientado a humanizar los cuidados e incorporar nuevas herramientas terapéuticas adaptadas a las necesidades de los pacientes. El centro prevé continuar evaluando los resultados de futuras ediciones con el propósito de determinar la eficacia del programa y valorar su incorporación estable a la cartera de actividades asistenciales del hospital.