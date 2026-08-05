OBRAS
Aranjuez inicia la rehabilitación del Molino y el Mirador del Puente, uno de los enclaves con mayor valor patrimonial y paisajístico
El proyecto, financiado con 350.000 euros por la Comunidad de Madrid, se desarrollará en cuatro fases y permitirá recuperar un enclave histórico situado frente al Palacio Real y junto al río Tajo
Javier Martínez Candela
El Ayuntamiento de Aranjuez ha iniciado las actuaciones previas para rehabilitar el Molino y el Mirador del Puente, un enclave de gran valor histórico, patrimonial y paisajístico ubicado frente al Palacio Real y a orillas del río Tajo, cuya recuperación pretende mejorar su estado de conservación y facilitar que pueda ser disfrutado tanto por los vecinos como por los visitantes.
Los primeros trabajos consisten en el desbroce y acondicionamiento del entorno, la realización de un estudio arqueológico y la consolidación de determinados paramentos, unas intervenciones consideradas imprescindibles para garantizar la protección de los restos existentes y sentar las bases de las posteriores obras de rehabilitación.
El alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez Herrero, ha visitado el comienzo de las actuaciones y ha señalado que la recuperación del Molino y el Mirador del Puente representa "un paso decisivo para devolver a los ribereños un espacio de enorme valor histórico, paisajístico y patrimonial". "Estamos recuperando parte de nuestra identidad y poniendo en valor un enclave único frente al Palacio Real, para que pueda ser disfrutado por vecinos y visitantes", ha afirmado el regidor, quien ha destacado la importancia de conservar y divulgar el patrimonio histórico vinculado al río Tajo.
El Consistorio también ha licitado la elaboración del proyecto de rehabilitación, que contará con una financiación de 350.000 euros aportada por la Comunidad de Madrid y se ejecutará mediante cuatro fases sucesivas, con la previsión de desarrollar una de ellas cada año y concluir el conjunto de las obras antes de 2030. La primera fase incluirá la redacción del proyecto, la intervención arqueológica y diferentes actuaciones previas, entre ellas el derribo de elementos añadidos, el desbroce de la vegetación y el acondicionamiento del entorno, trabajos que permitirán definir las necesidades de conservación y preparar el espacio para las siguientes etapas.
Testimonio del patrimonio hidráulico
Los orígenes del molino harinero se remontan al Renacimiento, cuando el arquitecto Juan Bautista de Toledo proyectó la presa actualmente conocida como Presa de Palacio con el propósito de facilitar la navegabilidad del río Tajo y aprovechar sus recursos hidráulicos. El conjunto experimentó numerosas modificaciones a lo largo de los siglos y llegó a convertirse en el único molino de estas características que permaneció en funcionamiento hasta el siglo XX, circunstancia que refuerza su relevancia dentro de la historia económica y productiva de Aranjuez.
Los vestigios arqueológicos que se conservan en la actualidad están formados por dos canales paralelos construidos en ladrillo, parte de las esclusas que regulaban la entrada del agua y el pretil situado sobre el río, elementos que constituyen un importante testimonio de las infraestructuras hidráulicas históricas del municipio. La rehabilitación permitirá proteger estos restos, mejorar su integración en el entorno y reforzar el valor cultural y turístico de uno de los enclaves más representativos del Paisaje Cultural de Aranjuez, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
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