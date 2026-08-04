MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Tormenta de verano', de Ciao Marina
La llegada de Josefina a Ciao Marina insufló aire el grupo barcelonés que arrancó Javier hace nueve años: la forma en la que acompasan sus voces, íntegras y delicadas, siempre afiladas, resulta una delicia en los tiempos que corren. Tormenta de verano es tan sencilla que quema por segundos... Pocas cosas te hacen temblar tanto como la honestidad. Y ambos, pese a su corta trayectoria, ojo, han hecho de ella su amuleto. Ojalá no lo abandonen jamás.
'Sa teva barca', de Júlia Colom
Se intuyen perfectamente las raíces mediterráneas sobre las que Júlia Colom ha levantado su cancionero. Sa teva barca es, tal vez, ay, el corte que mejor define su personalidad: robusta, luminosa, soñadora... Es hipnótica de principio a fin. Se crece por segundos, haciendo de cada verso una declaración de intenciones. Lleva dos álbumes interesantísimos a su espalda, pero aún le falta todo por contar. Con que se le parezca a esto, ya merecerá la pena.
'Tres calendarios', de Enol
Enol es tan directo en sus letras que, toque lo que toque, aunque fuera a capella, emociona a primera escucha. Canta con una chispa que enciende el mundo y, claro, con este particular estilo, tan detallista, tan volcánico, su efecto se multiplica hasta el infinito. No importan las 27 primaveras que atesora, en sus letras está relatando el presente con una intensidad que cala en cualquiera. Si sigue así, estaremos ante uno de los narradores más interesante de su tiempo.
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