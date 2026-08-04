La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Enol es tan directo en sus letras que, toque lo que toque, aunque fuera a capella, emociona a primera escucha. Canta con una chispa que enciende el mundo y, claro, con este particular estilo, tan detallista, tan volcánico, su efecto se multiplica hasta el infinito. No importan las 27 primaveras que atesora, en sus letras está relatando el presente con una intensidad que cala en cualquiera. Si sigue así, estaremos ante uno de los narradores más interesante de su tiempo.