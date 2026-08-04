PREVENCIÓN EN LA CARRETERA
Transportes destina 33,5 millones de euros a conservar 88 kilómetros de carreteras madrileñas
El contrato comprende también la atención de accidentes, la vialidad invernal y el control de túneles, además de medidas para reducir las emisiones de las obras
Javier Martínez Candela
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 33,5 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 88,6 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado vinculados al sector 9 de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas de circulación, seguridad y accesibilidad.
El contrato tendrá una duración inicial de tres años, aunque podrá prorrogarse durante otros dos y ampliarse posteriormente por un periodo adicional máximo de nueve meses, de acuerdo con las condiciones establecidas en la adjudicación. Las actuaciones abarcarán 68,6 kilómetros de la autovía A-1, principalmente en el tramo comprendido entre Venturada, a la altura del kilómetro 50, y la localidad segoviana de Boceguillas, situada en el kilómetro 119, así como varios tramos de la carretera N-1A entre Cabanillas de la Sierra y Boceguillas, incluida la travesía de Somosierra.
Atención de accidentes y vialidad invernal
Los trabajos previstos incluyen la vigilancia de la carretera, la atención de accidentes e incidencias, la puesta en marcha de los dispositivos de vialidad invernal y el control de túneles y sistemas de comunicación, además del mantenimiento de las instalaciones y del resto de elementos que integran la infraestructura.
El contrato incorpora igualmente requisitos destinados a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono derivadas de las labores de conservación, entre los que figura la obligación de que la empresa adjudicataria calcule la huella de carbono generada durante su ejecución. La compañía deberá presentar durante los primeros seis meses un plan de descarbonización que recoja las medidas necesarias para alcanzar un balance neutro de carbono en un plazo máximo de cinco años.
Esta adjudicación se suma a los dos contratos licitados el pasado mes de julio para conservar otros 120 kilómetros de carreteras estatales en la Comunidad de Madrid, con un presupuesto conjunto de 60,76 millones de euros. Esas actuaciones contemplan el mantenimiento de más de 50 kilómetros de la A-4, la instalación de nuevos sistemas de contención en ambas calzadas de esta autovía entre los kilómetros 5,1 y 52,3, así como la conservación de buena parte del recorrido de la A-2 dentro de la región.
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