“Cualquier descuido puede encender la llama”: la Sierra Norte exige más prevención ante la llegada masiva por el eclipse

Faltan nueve días para que la Luna oculte por completo el Sol sobre buena parte de la Sierra Norte y el corredor del Henares, pero la expectación por el fenómeno astronómico convive ya con el miedo al fuego. Con el incendio de la Sierra Oeste todavía activo - aunque bajo control- y varias urbanizacions evacuadas, vecinos y asociaciones de varias localidades serranas reclaman información, un plan preventivo y la suspensión de las actividades previstas cerca de entornos especialmente expuestos al riesgo.

La Comunidad de Madrid ha habilitado 51 puntos de observación del eclipse, repartidos s entre municipios donde el fenómeno será total y localidades en las que podrá verse parcialmente, aunque se espera que produzcan numerosos desplazamientos hacia los 93 municipios madrileños situados dentro de la franja de totalidad. La ocupación hotelera de la Sierra Norte roza el 100% y las plataformas vecinales alertan de que la afluencia conjunta podría superar las 50.000 personas, aunque no existe una estimación oficial cerrada

El principal acto será el Festival del Eclipse de Buitrago del Lozoya, que reunirá hasta 3.000 asistentes en el área recreativa de las piscinas de Riosequillo. La programación incluye actividades infantiles, actuaciones musicales, exposiciones y puestos de comida. La Comunidad y el Ayuntamiento de Buitrago suscribieron un convenio de 70.000 euros para organizar el evento.

“Si el plan existe, que nos lo cuenten”

Frente a estas previsione de afluencia masiva, los residentes del entorno se quejan de lo que consideran una falta de prevención e información suficientes sobre el despliegue concreto previsto para el 12 de agosto. “Si existe un plan, que nos lo cuenten, porque los ayuntamientos no lo conocen”, reclama una vecina de Montejo de la Sierra que prefiere no dar su nombre.

Según cuenta, hay localidades de apenas unas decenas de habitantes que se preparan para recibir a varios centenares de personas sin saber todavía qué refuerzos tendrán en materia de seguridad, Protección Civil o emergencias. “Hay municipios de 60 o 70 habitantes en los que se están manejando aforos de 500 o 600 personas. No se conoce un plan de aparcamiento, de salida o de evacuación”, lamenta.

Su principal preocupación es que una parte de los visitantes no permanezca en los recintos habilitados y termine buscando por su cuenta un lugar desde el que contemplar el eclipse. “No se pueden poner puertas al campo. Se va a llenar el monte”, advierte. “Se ha organizado algo supermasivo y superturístico y no sabemos si habrá dispositivos suficientes para controlarlo”, añade esta vecina.

"Cualquier descuido puede encender la llama"

Con estas preocupaciones en mente, la entidad Monte en Pie ha convocado a los vecinos de la Sierra Norte a una concentración este miércoles 5 de agosto, a las 20.00 horas, en la plaza de Picasso de Buitrago del Lozoya. Su principal demanda es que la Comunidad de Madrid establezca un plan de prevención de incendios y de otros riesgos asociados a la llegada masiva de visitantes con motivo del eclipse.

Según la plataforma, los ayuntamientos han comunicado a los residentes que la respuesta se coordina de forma centralizada desde la Comunidad de Madrid, pero considera que ese plan está concebido principalmente para “reaccionar ante desastres”. Frente a ello, reclama medidas concretas que reduzcan y controlen la afluencia de personas a los montes, ordenen los accesos y aparcamientos y garanticen vías de evacuación.

Cartel de la concentración convocada por Monte en Pie en Buitrago del Lozoya. / Monte en Pie

“Estamos en un riesgo extremo de incendio; cualquier descuido puede encender la llama”, alerta la formación en su convocatoria. Entre las medidas que reclama figuran el control del tráfico, protocolos de emergencia y evacuación, límites de aforo, el refuerzo de los servicios de extinción y la disponibilidad de medios aéreos. También pide a quienes se desplacen hasta la Sierra Norte que eviten subir al monte para buscar puntos de observación improvisados.

La primera cancelación ya se ha producido. El Ayuntamiento de Tres Cantos ha suspendido las actividades municipales previstas para observar el eclipse y restringirá el acceso de vehículos a la finca de Valdeloshielos, próxima al Monte de El Pardo y considerada un espacio de especial valor ambiental. El Consistorio mantendrá únicamente el reparto de 400 gafas homologadas para que los vecinos puedan seguir el fenómeno individualmente y ha pedido extremar las precauciones.

Refuerzo de seguridad y bomberos

Las administraciones sostienen que el dispositivo lleva meses preparándose. La Delegación del Gobierno ha celebrado cuatro reuniones territoriales en Buitrago del Lozoya, El Molar, Alcalá de Henares y Collado Mediano para coordinar con los 93 municipios afectados cuestiones relacionadas con la seguridad, la movilidad y la protección civil. También trabaja en el despliegue de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Tráfico y los servicios de emergencia.

Por su parte, la Comunidad de Madrid activará el Plan Territorial de Protección Civil regional, el PLATERCAM, en situación operativa 0 y reforzará los recursos del 112 y del Cuerpo de Bomberos. Agentes forestales realizarán visitas preventivas a los puntos de observación y la red de comunicaciones TETRA estará disponible en todos los municipios. El Ejecutivo autonómico también ha solicitado la colaboración de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y reforzará las líneas de autobús que conectan Madrid con la Sierra y el corredor del Henares.

El propio consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, reconoció al presentar la programación que el eclipse llegará en “un momento muy sensible”. El Gobierno regional pide planificar los desplazamientos, utilizar el transporte público y no estacionar en arcenes, caminos forestales o lugares que puedan obstaculizar el paso de los servicios de emergencia. También recuerda la prohibición de arrojar colillas, cerillas u objetos inflamables y solicita que no se abandonen residuos, especialmente vidrios, latas y envases, en el medio natural.