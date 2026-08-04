El radar que más castiga está en la M-40: estos los puntos más denunciados en Madrid y en España

Madrid tiene buen ojo. Quizá los capitalinos no destaquen por su puntería, pero sí porque uno de los radares que más multan en España está pendiente de sus faltas mientras transitan la M-40.

Cualquiera que haya pasado por esta carretera habrá visto un Mercamadrid, quizá sin saber que muy cerca está ese dispositivo que a muchos genera dolores de cabeza, a pesar de que está pensado para salvaguardar la seguridad de todos.

El más 'multón' de Madrid

El responsable de que lleguen multas sorpresas tiene su mirada puesta en la M-40, en concreto, en el punto kilométrico (PK) 20, buscando aquellos que superen los 80 km/h.

Precisamente por los viajes de agosto, la carretera también debe reforzar su seguridad. Un pilar son los radares que la Dirección General de Tráfico (DGT) coloca en puntos estratégicos, especialmente en vías como la M-40 donde pasan tantos conductores.

Los 10 radares de la DGT que más multas ponen en toda España / Pixabay

Algunos ignoran los carteles de velocidad limitada, pero todos temen a que un radar alcance a tomar la falta. Con 43.500 denuncias en 2025 y 74.873 en 2024, este radar de la M-40 PK 20 es el que más denuncias tiene en la Comunidad y el sexto en el país.

¿Cuáles son los radares con más denuncias en Madrid?

Después de este radar, hay otros dos que también están entre los más estrictos de España. Uno se encuentra también en la M-40, pero PK 52, ubicado antes de la entrada a los túneles de El Pardo.

Acumula 31.175 denuncias en 2025 y 33.057 en 2024, delante pero no con mucha ventaja del dispositivo de la M-14 a la altura del PK 1, la autovía de acceso al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que conecta la salida 9 de la M-40 con las terminales T1, T2 y T3, el cual tiene 28.306 denuncias en 2025.

Desde hace varios años, la M-30 también se ha vuelto sinónimo de multas, especialmente en el túnel de la Avenida de Portugal (kilómetro 4,150) con 21.610 denuncias el año pasado.

Radares / EP

Otro radar impopular en Madrid es el de la A-4, PK 13, con 19.957 denuncias en 2025 y 18.263 en 2024 para este punto de la Autovía del Sur (A-4), que se encuentra a la altura de la zona de Getafe / Cerro de Los Ángeles.

Estos son los radares que más castigan en España

Como en agosto se ponen de moda los viajes por carretera, los radares con más denuncias en España se encuentran, principalmente, en la Comunitat Valenciana.

El primer puesto se lo lleva el de la A-7, PK 326 en Canyada, Valencia, que se ha vuelto un dolor de cabeza, como reflejan sus 90.766 denuncias en 2025. En la misma Comunidad, Alicante acumula 72.557 denuncias en 2025 para el radar de la CV-905, PK 7.

Carretera en la Comunidad de Madrid / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Navarra también tiene otro punto polémico, situado en la Autovía de Leitzaran, a la altura del municipio de Lekunberri, en sentido hacia Pamplona. El dispositivo de la A-15, PK 127 recibió 67.445 denuncias en 2025.

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El cuarto puesto, con 49.641 denuncias en 2025, se encuentra en Canarias, específicamente en Santa Cruz de Tenerife TF-2, PK 1, mientras que en el quinto, está Málaga, en la zona de Rincón de la Victoria. Su radar de PK 968 sumó 45.050 denuncias en 2025.