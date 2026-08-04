El paro crece un 1,4 % en la Comunidad de Madrid en julio, hasta los 273.631 desempleados

El número de desempleados en la Comunidad de Madrid ha crecido en 3.822 personas en julio, un 1,42 % más que el mes anterior, hasta los 273.631, y una caída del 0,81 % en su variación anual (-2.245 personas), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES).

Estas cifras sitúan a la Comunidad de Madrid por encima del aumento del desempleo registrado en el conjunto de España, que ha registrado una subida del paro de 19.517 personas en julio, y se sitúa en 2.311.499, la menor cifra en este mes desde 2007.

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De los 273.631 desempleados registrados en la Comunidad de Madrid en el mes de julio, 109.686 son hombres y 163.945 son mujeres. Además, 17.263 son menores de 25 años, una franja de edad en la que hay más desempleo entre hombres.