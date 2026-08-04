EMPLEO
El paro crece un 1,4 % en la Comunidad de Madrid en julio, hasta los 273.631 desempleados
Madrid supera el incremento del paro nacional con 3.822 desempleados más en julio
El número de desempleados en la Comunidad de Madrid ha crecido en 3.822 personas en julio, un 1,42 % más que el mes anterior, hasta los 273.631, y una caída del 0,81 % en su variación anual (-2.245 personas), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES).
Estas cifras sitúan a la Comunidad de Madrid por encima del aumento del desempleo registrado en el conjunto de España, que ha registrado una subida del paro de 19.517 personas en julio, y se sitúa en 2.311.499, la menor cifra en este mes desde 2007.
De los 273.631 desempleados registrados en la Comunidad de Madrid en el mes de julio, 109.686 son hombres y 163.945 son mujeres. Además, 17.263 son menores de 25 años, una franja de edad en la que hay más desempleo entre hombres.
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