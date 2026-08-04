Ni Retiro ni Casa de Campo: estos son los cinco mejores lugares de Madrid para ver el eclipse solar total de 2026

Madrid vivirá el próximo 12 de agosto de 2026 una de las citas astronómicas más importantes del siglo. El esperado eclipse comenzará al final de la tarde y alcanzará su momento culminante alrededor de las 20.32 horas, cuando el Sol estará ya muy cerca del horizonte.

Por eso, elegir correctamente el lugar será decisivo. Aunque prácticamente toda la región contemplará una ocultación muy elevada, solo algunos municipios del norte y del este quedarán dentro de la franja de totalidad, donde la Luna cubrirá completamente el Sol y permitirá observar durante unos segundos la corona solar.

Los mejores lugares de Madrid para ver el eclipse

La Comunidad de Madrid ha identificado once municipios desde los que será posible contemplar la totalidad: Somosierra, Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

Somosierra, el lugar donde más durará la totalidad

Somosierra será uno de los mejores enclaves de toda la Comunidad de Madrid. En este municipio de la Sierra Norte, la fase de totalidad alcanzará aproximadamente un minuto y 29 segundos, la mayor duración prevista dentro de la región.

Su posición al norte y la amplitud de algunos de sus paisajes lo convierten en uno de los destinos prioritarios para quienes quieran vivir el eclipse completo. Será fundamental escoger un punto con visibilidad hacia el oeste y evitar ubicaciones en las que las montañas puedan tapar el Sol durante los instantes finales de la tarde.

Somosierra será uno de los mejores enclaves de toda la Comunidad de Madrid / Archivo

Buitrago del Lozoya y su Festival del Eclipse

Buitrago del Lozoya reunirá dos grandes atractivos: estará dentro de la franja de totalidad y acogerá la principal celebración organizada en la región.

La totalidad durará alrededor de un minuto y 19 segundos. Además, el área recreativa de Riosequillo será escenario del Festival del Eclipse, con talleres, actividades científicas, juegos infantiles, música y propuestas familiares. El acceso será gratuito con inscripción previa y tendrá un aforo limitado.

El Molar, una alternativa cercana a la capital

Para quienes no quieran desplazarse hasta los municipios más septentrionales, El Molar representa una de las alternativas más accesibles dentro de la franja de totalidad.

Su proximidad a Madrid puede convertirlo en uno de los puntos con mayor demanda. Por ello, será aconsejable llegar con varias horas de antelación, utilizar los espacios habilitados y evitar detener los vehículos en arcenes o caminos rurales.

Meco y Alcalá de Henares, los mejores puntos del este

El eclipse también podrá contemplarse como total desde varios municipios del este de la región. Meco y Alcalá de Henares figuran entre los enclaves oficiales situados dentro de la franja de totalidad.

En esta zona deberán buscarse espacios abiertos, alejados de edificios y con una vista limpia hacia el oeste. Las áreas urbanas más densas pueden impedir la observación durante el momento clave, debido a la escasa altura que tendrá el Sol.

El eclipse también podrá contemplarse como total desde varios municipios del este de la región / Archivo

Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes

Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes son dos de las opciones más cercanas para observar el eclipse completo desde el área metropolitana.

Ambos municipios disponen de zonas abiertas y conexiones de transporte público con Madrid. Sin embargo, no toda la superficie municipal ofrecerá las mismas condiciones, por lo que habrá que acudir a los espacios oficiales o buscar terrenos despejados sin árboles ni construcciones hacia el oeste.

¿Dónde ver el eclipse dentro de Madrid capital?

En Madrid ciudad el eclipse no llegará a ser totalmente completo, aunque la ocultación del disco solar será superior al 99%. La diferencia es importante: desde la capital no podrá retirarse la protección ocular en ningún momento.

El principal espacio oficial será el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, elegido por sus amplias zonas abiertas y su menor densidad de obstáculos en comparación con el centro urbano.

Otros puntos elevados que pueden ofrecer buenas panorámicas pero dependerán de la visibilidad hacia el oeste son: las zonas altas de la Casa de Campo, el Cerro del Tío Pío, algunos espacios abiertos del Parque Lineal del Manzanares y las áreas autorizadas del Monte de El Pardo.

Desde la capital no podrá retirarse la protección ocular en ningún momento / Ayuntamiento de Madrid

Cómo mirar el eclipse con seguridad

Solo deben utilizarse gafas especiales para eclipses que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015. Las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados y los filtros caseros no protegen la retina.

Tampoco se debe mirar el Sol a través de prismáticos, telescopios, cámaras o teléfonos sin filtros solares certificados colocados delante del objetivo.

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La protección únicamente puede retirarse durante la fase de totalidad y solo en los municipios donde el disco solar quede completamente cubierto. En Madrid capital y en el resto de las zonas con eclipse parcial, las gafas deberán mantenerse durante toda la observación.