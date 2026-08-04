EL TIEMPO
Las máximas alcanzarán los 36ºC en el este de la zona metropolitana de Madrid este miércoles, según la Aemet
Todavía sin avisos asociados al calor por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la capital será de las zonas más calurosas de la Comunidad, junto a Alcalá de Henares, Getafe y Aranjuez
Tras un martes fresco, se viene un miércoles ligeramente más sofocante en comparación, ya que, como tiene previsto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la zona metropolitana de Madrid, que agrupa a la capital y a los municipios de su entorno metropolitano y del corredor del Henares con características climatológicas similares, alcanzará los 36ºC de temperatura máxima.
Máximas en ligero ascenso generalizado
Sin embargo, el resto de la ciudad espera 35ºC y hay municipios todavía más calurosos, como Alcalá de Henares, que espera 37ºC, o con termómetros similares como Aranjuez o Getafe.
Asimismo, hay algunas zonas aún más por debajo de estos valores. Por ejemplo, Navalcarnero subirá hasta los 35ºC, mientras que Collado Villalba lo hará hasta los 34ºC.
En este sentido, habrá máximas en ligero ascenso generalizado y mínimas en ligero ascenso en cotas altas de la Sierra, sin cambios en el resto áreas. Así, las temperaturas más bajas llegarán a Alcalá de Henares, Collado Villalba y Navalcarnero, donde se tienen previstos termómetros de 18ºC.
A las 8:00 horas se dará el momento más fresco, pero los valores irán subiendo poco a poco. A lo largo del día se irá acercando la tarde y con ella, las máximas, especialmente calurosas entre las 15:00 e incluso hasta las 20:00 horas.
Viento flojo variable que tenderá a suroeste, más intenso, durante la tarde. En cualquier caso, de 10 km/h durante toda la jornada. El cielo dará paso libre al sol con un tiempo poco nuboso o despejado, e intervalos de nubes de evolución en la Sierra durante la tarde.
Vuelven las máximas altas
La noche volverá a ser tropical, en tanto no bajará de los 20ºC. En su lugar, dará paso a un jueves todavía más caluroso con máxima de 37ºC, por lo que la Aemet ya ha avisado que habrá aviso amarillo por calor.
La ayuda no vendrá ni a cuenta de la lluvia, que permanece descartada para los próximos días, ni del viento, que soplará con menos fuerza este jueves.
En su lugar, el índice ultravioleta sigue instando a usar crema solar, gorras y buscar la sombra para evitar daños en la piel, debiado a que su nivel es muy alto (9).
Y es que los próximos días también se vienen temperaturas altas. El sol subirá los termómetros este viernes hasta los 38ºC, aunque es verdad que de momento la Aemet prevé que este sábado bajen a los 35ºC, una temperatura que se mantendría durante el fin de semana.
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