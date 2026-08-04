Los vecinos de Carabanchel regresan a la calle Azcoitia siete meses después de la explosión de gas

Los vecinos de los números 36 y 38 de la calle Azcoitia, situada en el distrito madrileño de Carabanchel, han podido regresar finalmente a sus viviendas tras finalizar las obras de reconstrucción. El retorno se produce siete meses después de la trágica explosión de gas que sacudió la zona y que costó la vida a una mujer de 80 años.

La noticia ha sido confirmada por Carlos Izquierdo, concejal-presidente del distrito de Carabanchel, a través de sus canales oficiales en redes sociales. Izquierdo ha querido destacar y agradecer el esfuerzo incansable de los servicios municipales, los cuales se han volcado en atender a los afectados desde el primer minuto de la emergencia.

Claves del suceso en el edificio de la calle Azcoitia

El trágico suceso tuvo lugar el pasado 9 de enero, cuando una explosión de gas en un edificio en obras de la calle Azcoitia conmocionó al vecindario. Como consecuencia directa del impacto, una mujer de 80 años falleció y otras nueve personas resultaron heridas de diversa consideración. El inmueble afectado, un edificio de cuatro plantas edificado en 1962, sufrió daños estructurales severos, destacando especialmente el colapso del forjado de la cubierta de la última planta.

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Realojamiento y asistencia a los afectados

Tras el siniestro, la rápida intervención del Samur Social garantizó la atención inmediata a los residentes, ofreciendo alternativas habitacionales a cerca de 50 vecinos que tuvieron que ser desalojados de sus catorce viviendas ubicadas en los portales 36 y 38 de esta conocida vía de Carabanchel. Con la finalización de los trabajos de rehabilitación, los residentes recuperan por fin la normalidad tras meses de incertidumbre.