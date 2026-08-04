Madrid modifica las rutas de tres líneas de autobús por la peatonalización de la Plaza Mayor de Barajas

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que desde mañana, martes 5 de agosto, las líneas 105, 115 y N4 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) modifican de forma definitiva sus recorridos con motivo de la peatonalización de la Plaza Mayor de Barajas. Los cambios implican nuevos itinerarios y la reubicación o supresión de algunas paradas.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) modifica desde este martes 5 de agosto los itinerarios de las líneas 105 (Ciudad Lineal-Barajas), 115 (Avenida de América-Barajas) y la línea nocturna N4 (Cibeles-Barajas) como consecuencia de la peatonalización de la Plaza Mayor de Barajas.

En el caso de la línea 105, el nuevo recorrido incorpora una nueva parada (51289) y elimina las paradas situadas en el entorno de la Plaza Mayor de Barajas, adaptando el itinerario tanto en sentido Ciudad Lineal como en sentido Barajas. El plano facilitado por la EMT detalla el trazado alternativo por calles como Gonzalo de Céspedes, Algemesí y Avenida General.

La línea 115, que conecta Avenida de América con Barajas, también modifica su recorrido con nuevas paradas y la supresión de otras próximas a la Plaza Mayor. El itinerario se reorganiza por vías como la calle de Ayerbe y la avenida de Logroño para mantener el servicio tras la peatonalización.

Por su parte, la línea nocturna N4, entre Cibeles y Barajas, adapta igualmente su recorrido en ambos sentidos, incorporando nuevas paradas y eliminando la parada ubicada en la Plaza Mayor de Barajas. El nuevo trazado discurre por la avenida de Logroño, la calle Gonzalo de Céspedes y otras vías próximas.

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El Ayuntamiento de Madrid recomienda a los usuarios consultar los planos informativos publicados por la EMT para conocer el detalle de las nuevas paradas y recorridos antes de realizar sus desplazamientos.