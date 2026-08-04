El Escorial destina más de medio millón de euros a renovar los colegios públicos Felipe II y Padre Gerardo Gil

El Ayuntamiento de El Escorial ha puesto en marcha este verano un plan de actuaciones en los colegios públicos CEIP Felipe II y CEIP Padre Gerardo Gil con una inversión superior a los 500.000 euros. Los trabajos se desarrollan durante el periodo no lectivo para evitar interferencias en la actividad educativa y buscan mejorar la seguridad, la eficiencia y la funcionalidad de ambos centros.

Las actuaciones se ejecutan coincidiendo con las vacaciones escolares para evitar afecciones al desarrollo del curso. La inversión más importante se concentra en el CEIP Felipe II, donde se está llevando a cabo la sustitución de las carpinterías metálicas por un importe de 396.604 euros. El proyecto se financia con 246.604,90 euros procedentes del remanente de tesorería municipal y otros 150.000 euros del Programa de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de la Comunidad de Madrid.

En este mismo centro también avanza la renovación del pavimento y los revestimientos del pabellón deportivo, una actuación financiada a través del Programa de Inversión Regional (PIR) y dotada con más de 47.000 euros.

Además, el colegio ha transformado la antigua sala de calderas en un nuevo almacén para la cocina y ha instalado dos gradas prefabricadas portátiles en la pista exterior. Estas mejoras han supuesto una inversión de 33.141,33 euros.

En el CEIP Padre Gerardo Gil ya se han ejecutado varias actuaciones, entre ellas la apertura de una nueva puerta en la planta baja para habilitar un almacén y el incremento de la altura del cerramiento metálico exterior.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene en fase de licitación el proyecto para construir una cubierta ligera en el patio exterior del centro, con un presupuesto base de 88.312,46 euros, IVA incluido. El objetivo es ampliar las zonas de sombra disponibles para el alumnado.

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El concejal de Educación, Antonio Lobo, ha señalado que esta actuación representa la mayor inversión realizada en los últimos años en las infraestructuras escolares del municipio y que está orientada a reforzar la seguridad, mejorar el confort térmico y aumentar la funcionalidad de las instalaciones.