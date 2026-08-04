RECONSTRUCCIÓN
Leo Messi dona 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras los devastadores incendios
"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", ha asegurado Ayuso tras el gesto del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este martes que el astro del fútbol mundial Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras los devastadores incendios que arrasaron la zona la semana pasada.
"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", ha asegurado Ayuso tras el gesto del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.
27.000 hectáreas arrasadas
Según ha indicado la presidenta madrileña, la aportación de Messi se destinará a las labores de reconstrucción de los municipios afectados por el incendio.
El incendio forestal de la sierra oeste ha afectado a 17 municipios madrileños y obligó a evacuar y confinar a más de 55.000 vecinos.
La estimación inicial de la Comunidad de Madrid sitúa la superficie afectada en más de 27.000 hectáreas, tras una semana de trabajos de extinción y control del fuego, el mayor registrado en la región en las últimas décadas.
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