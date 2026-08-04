SUCESO
Incendio en Chamberí: comienza el desescombro y el Ayuntamiento prevé el realojo de los vecinos este viernes
Los trabajos se centran en la retirada de restos de las cubiertas y la última planta, mientras el consistorio ultima la revisión de suministros para permitir la vuelta de los residentes de las plantas baja a quinta
Los trabajos de desescombro en el edificio del distrito madrileño de Chamberí afectado por un aparatoso incendio han comenzado este martes con la retirada de los restos acumulados en las cubiertas y la última planta. Paralelamente, el Ayuntamiento de Madrid prevé que los vecinos de las plantas baja a quinta puedan regresar a sus viviendas este próximo viernes, siempre que la evolución de las labores de recuperación lo permita.
Según han informado fuentes municipales, el Área de Urbanismo ha establecido un canal de comunicación directo con la comunidad de propietarios para mantenerles informados en todo momento sobre la evolución de las actuaciones en el inmueble.
Medidas de seguridad y revisión de suministros
Dentro del plan de actuación fijado por los técnicos municipales, está prevista la instalación de una marquesina en el exterior con el fin de garantizar un acceso totalmente seguro al portal. Asimismo, se procederá a revisar de forma exhaustiva los suministros básicos de las viviendas situadas entre la planta baja y la quinta. El objetivo prioritario es asegurar la habitabilidad para permitir el realojo de sus residentes al término de la semana.
Desde el consistorio madrileño señalan que, por el momento, las tareas avanzan con absoluta normalidad dentro de la complejidad derivada de un siniestro de estas características.
El fuego se declaró en la madrugada del pasado domingo en la última planta de este edificio situado en la calle García de Paredes. Las llamas evolucionaron con gran rapidez hasta alcanzar la cubierta, cuyo entramado tradicional de madera terminó colapsando debido a la alta intensidad del fuego.
Afortunadamente, el suceso no dejó víctimas ni heridos, aunque sí obligó al desalojo preventivo inmediato del inmueble y al realojo de 16 personas mientras los servicios de emergencia y los técnicos municipales evaluaban los daños estructurales y garantizaban la seguridad de la zona.
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