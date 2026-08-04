El mejor helado de España y el quinto mejor del mundo está en Madrid: es bajo en grasa

En muchas tardes de verano, la aventura por fuera del aire acondicionado inevitablemente da sed, o más bien, antojo de algo frío y mejor si es algo dulce. Más ganas aun si pasea por el centro y atraviesa el horno en el que se convierte la Puerta del Sol o la calle Goya (Retiro), donde a muy pocos pasos se encuentran los dos locales en Madrid de la mejor heladería de España, según rankings especializados.

Los madrileños han adoptado al helado como íntimo compañero del bochorno y de conversaciones por el parque, especialmente popular entre los más pequeños pero incluso los adultos se debaten entre cuál es el mejor sabor, si chocolate menta es una 'aberración' o cuál consideran que es la mejor heladería.

Algunos se decantan por los de supermercados como Dia, Aldi o Mercadona, pero los rankings especializados coinciden en que el mejor helado se encuentra en Véneta.

Interiores de la mejor heladería de España en su sede en Goya (Madrid) / Heladería Véneta

Helado condecorado

Véneta consiguió el quinto puesto a nivel mundial y el primero en España en el Gelato Festival World Ranking durante su edición del 2024. Se trata de una de las competiciones de helado artesanal más prestigiosas, ya que en esta participan más de tres mil heladeros y 22 países.

Pero los galardones empezaron a llegar desde mucho antes. Véneta también ganó el premio al Mejor Helado de España en 2013 y 2015 con el sabor de 'Galleta de la abuela' en una de las competiciones internacionales más importantes del sector del gelato artesanal, el Gelato Festival World Masters.

Además, dos años después, su excelencia volvió a ser reconocida con el Gelato Festival America 2017. En Estados Unidos, su sabor 'Sicily Orange Sunrise', helado elaborado con naranja sanguina, menta fresca y cardamomo se alzó con el segundo premio y, otros dos años más tarde, Véneta se quedaría con el premio al Mejor Helado de Europa en 2019.

Orígenes de Véneta

Abrió sus puertas en la calle del Carmen, a pocos pasos de la Puerta del Sol en Madrid, por primera vez en el verano de 2023, y las de su sede en Goya en la primavera de 2025.

Sin embargo, su primera heladería se remonta a 2006, cuando el veneciano Maurizio Melani abriría en Valencia el primero de otros cuatro allí.

Los helados han destacado precisamente por las manos de Melani, ya que su receta reinterpreta la tradición italiana con ingredientes de máxima calidad y es baja en grasa, ya que siguen la receta artesanal del gelato en la que más leche que crema o nata y, aun así, mantiene su cremosidad.

Galleta de la abuela, el helado imperdible

En su vitrina hay hasta 40 variedades diferentes de sabores, que se pueden consumir en tarrina, cucurucho o sobre gofres o crepes. También sirven cafés, chocolates y refrescos, además de una gran variedad de tartas y bollería.

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El que destaca entre todos es el helado de galleta de la abuela, el sabor con el que consiguieron ser el mejor helado de España. La base de este helado es particularmente cremosa y su sabor a galleta conecta con algo tan nostálgico como familiar.