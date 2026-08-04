Fiebre por la camiseta de España con dos estrellas: colas en Madrid, 100 euros y quejas por las reservas online

La camiseta de la segunda estrella ya está en la calle. Y, como era de esperar, no ha pasado desapercibida. La nueva equipación de la selección española de fútbol, lanzada tras la conquista del Mundial 2026, se puso a la venta este martes con colas, expectación y aficionados dispuestos a pagar 100 euros por llevar en el pecho el nuevo símbolo de la Roja campeona. Ahora doble.

Dos chicas muestra la camiseta que este martes a puesto a la venta Adidas, con las dos estrellas y el escudo actualizado tras haber ganado el Mundial 2026. / EFE/ Kiko Huesca

Desde primera hora de la mañana, las principales tiendas de Adidas en España registraron movimiento constante. En Madrid, la tienda de la marca alemana en plena Gran Vía concentró largas colas, con esperas de más de 25 minutos, y aficionados llegados de distintos puntos para hacerse con una camiseta que ya nace como objeto de deseo.

El precio no es precisamente menor: 100 euros en tallas de adulto sin serigrafiar y 75 euros en tallas infantiles. Pero el tirón de la estrella pesa. El modelo es el mismo con el que España levantó la Copa del Mundo en Nueva York, aunque ahora llega con dos novedades clave: la segunda estrella bordada sobre el escudo, por los Mundiales de Sudáfrica 2010 y 2026, y el parche dorado en el centro que acredita a la selección como vigente campeona del mundo.

Reservas fallidas y quejas en redes

La puesta a la venta también ha dejado las primeras quejas de aficionados que habían reservado la camiseta en la aplicación de Adidas y aseguran haberse encontrado con problemas de última hora.

En X (antes Twitter), varios usuarios han compartido capturas con mensajes de error o cancelaciones inesperadas. Uno de ellos asegura que reservó la camiseta el 20 de julio a las 0:55 horas, justo cuando se abrieron las reservas, y que este martes le apareció el aviso: "Lo sentimos, tu reserva no se ha realizado correctamente". "Es lamentable el servicio de reservas", lamentaba en la red social.

Otra usuaria relataba una situación similar: "Reservé la camiseta de España con las dos estrellas en la app de Adidas hace más de una semana, me dicen esta mañana que la reserva está confirmada y media hora después que la reserva no se ha efectuado correctamente". Su conclusión era tan directa como gráfica: "No me extraña que la gente la compre falsa".

Las quejas contrastan con la imagen de las tiendas físicas, donde muchos aficionados han preferido hacer cola y asegurarse la camiseta en mano antes que depender de una reserva online.

Dónde comprar la nueva camiseta

Entre los puntos de venta están las tiendas oficiales de Adidas y varias secciones de deportes de El Corte Inglés, especialmente en Castellana, Sanchinarro y Callao. También se espera su llegada a tiendas especializadas como Futbol Emotion en Madrid, Forum Sport y Fútbol Factory Madrid Centro, aunque algunos establecimientos consultados por este periódico seguían este martes a la espera de recibir unidades.

La segunda equipación, de color blanco, ya fue un éxito social y de ventas durante los primeros meses del verano. Ahora Adidas espera repetir el fenómeno con la primera camiseta, impulsada por el furor de la segunda estrella.

El negocio de la Roja campeona

El lanzamiento llega en pleno momento dulce para la selección. España se proclamó campeona del mundo el pasado 19 de julio, por segunda vez en su historia, tras imponerse por 1-0 a Argentina en la prórroga de la final. El gol de Ferran Torres en el minuto 106 convirtió a la Roja en bicampeona mundial y disparó el valor simbólico de una camiseta que ya no solo representa a un equipo, sino una celebración colectiva.

La Real Federación Española de Fútbol mantiene contrato con Adidas hasta finales de 2030. La multinacional alemana abona hasta ahora 30 millones de euros al año a la RFEF por ser el proveedor oficial de todas las selecciones nacionales.

Noticias relacionadas

Con colas en tienda, reservas discutidas en redes y una estrella recién estrenada sobre el escudo, la camiseta de España ya juega su propio partido. Y, por ahora, también se gana en la caja.