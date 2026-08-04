La gran exposición de Cayetana de Alba llega al Palacio de Liria con más de 200 piezas: cartas privadas, fotos inéditas y alta costura

Pocas figuras de la aristocracia española han despertado tanta fascinación como Cayetana Fitz-James Stuart. Su relación con el arte y su presencia constante en la vida social y cultural del país la convirtieron en un icono que trascendió los límites de la Casa de Alba.

Por eso, ahora, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, Madrid recupera su historia más íntima a través de objetos, recuerdos y documentos personales.

El Palacio de Liria, residencia oficial de la Casa de Alba y uno de los edificios históricos más destacados de la capital, acogerá este otoño una gran muestra dedicada a la XVIII Duquesa de Alba. Una exposición que invita a descubrir a la mujer detrás del personaje público antes de adentrarse en su legado como coleccionista, mecenas y defensora de las artes.

Sala de arte contemporáneo del Palacio de Liria en Madrid. / Oak Taylor Smith

La muestra coincide con el centenario de su nacimiento

La muestra abrirá sus puertas el 1 de octubre de 2026, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, y permanecerá en cartel hasta el 31 de enero de 2027. Tras su paso por el Palacio de Las Dueñas de Sevilla, la exposición llega ahora a la que fue una de las residencias más estrechamente vinculadas a la vida de la aristócrata.

Más de 200 piezas para recorrer la vida de Cayetana de Alba

La exposición propone un recorrido por la vida y la trayectoria de Cayetana Fitz-James Stuart, desde su infancia hasta su etapa adulta, marcada por su relación con el arte, la cultura y el patrimonio histórico.

Después de tres años de investigación, las comisarias Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la Fundación Casa de Alba, han seleccionado más de 200 piezas.

Entre los objetos expuestos se encuentran obras de arte de su colección personal, vestidos de alta costura, fotografías familiares, objetos privados y documentos históricos.

El público podrá contemplar cartas intercambiadas con figuras como Isabel II del Reino Unido o Jackie Kennedy, además de piezas relacionadas con algunos de los principales intereses culturales de la Duquesa de Alba.

En el interior del Palacio de Liria se conservan auténticas joyas / Archivo

Su relación con el arte, la moda, el cine y el flamenco

La muestra profundiza en la faceta de Cayetana de Alba como coleccionista, mecenas y defensora de las artes. Su apoyo se extendió a disciplinas como la ópera, el cine, la moda y el flamenco, ámbitos con los que mantuvo una estrecha relación durante buena parte de su vida.

El recorrido está organizado en diferentes bloques temáticos que permiten conocer tanto los grandes episodios de su biografía como aspectos menos difundidos de su personalidad.

Una nueva sección con fotografías y documentos inéditos

La llegada de la exposición al Palacio de Liria incorporará una sección especial que no solo recordará el centenario del nacimiento de la Duquesa de Alba. El nuevo espacio conmemorará también el 70º aniversario de la restauración del Palacio de Liria, concluida en 1956 después de que el edificio fuera gravemente dañado durante la Guerra Civil española.

La sección reunirá fotografías y documentos inéditos relacionados con la reconstrucción del palacio y con el trabajo desarrollado por Cayetana de Alba y su marido, Luis Martínez de Irujo, para conservar el legado patrimonial de la familia.

Fechas y horarios de la exposición

La exposición ‘Cayetana. Grande de España’ podrá visitarse en el Palacio de Liria durante cuatro meses. Estará presente desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027. Los horarios anunciados para visitar la exposición son los siguientes:

Los lunes de 10.00 a 14.00 horas . El último acceso será a las 12.45 horas.

. El último acceso será a las 12.45 horas. De martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas, con último acceso a las 12.45 horas, y de 16.00 a 19.00 horas, con último acceso a las 18.00 horas.

Precio de las entradas

La entrada a la exposición incluye también la visita libre al Palacio de Liria. De lunes a viernes no festivos la entrada general cuesta 20 euros y la reducida 13. Por otro lado, los sábados, domingos y festivos la entrada general tiene un precio de 22 euros y la reducida de 15.

Noticias relacionadas

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la página web oficial del Palacio de Liria.