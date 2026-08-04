Los embalses de Madrid afrontan agosto al 72,2% de capacidad pese a un julio casi sin lluvias

Los embalses de la Comunidad de Madrid afrontan el mes de agosto con unas reservas equivalentes al 72,2% de su capacidad máxima, después de un mes de julio marcado por unas precipitaciones prácticamente inexistentes y por unas temperaturas elevadas que han reducido de manera significativa las aportaciones de agua al sistema.

Las trece presas gestionadas por Canal de Isabel II, encargadas de abastecer a la región, almacenan actualmente 681 hectómetros cúbicos, una cantidad muy próxima a la media histórica registrada en estas fechas, que se sitúa alrededor del 73%, según los datos difundidos por la Comunidad de Madrid. Los embalses de El Atazar, Valmayor y Santillana concentran en estos momentos la mayor parte del agua almacenada, aunque el volumen total de las reservas ha descendido progresivamente durante los meses de junio (cuando estaban al 84%) y julio (que empezaron en el 78% de capacidad), una evolución habitual en esta época del año debido al aumento del consumo y a la escasez de precipitaciones.

Imagen de archivo del embalse y presa de Picadas, en Aldea del Fresno. / Europa Press/ Gabri Solera

Un julio prácticamente sin precipitaciones

Durante el último mes, las lluvias recogidas sobre las presas apenas alcanzaron un litro por metro cuadrado de media, mientras que la elevada sequedad del terreno, provocada por las altas temperaturas, dificultó la llegada de agua procedente de ríos, arroyos y escorrentías. La combinación de ambos factores ha reducido a la mitad las aportaciones recibidas por los embalses en comparación con los valores habituales para julio, después de que las reservas se mantuvieran durante la primavera por encima de los niveles medios registrados en años anteriores.

Pese al descenso acumulado durante el comienzo del verano, Canal de Isabel II sostiene que la situación hidrológica de la Comunidad de Madrid permanece dentro de la normalidad y asegura que el abastecimiento de agua está garantizado durante los próximos meses.

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La empresa pública ha recordado, no obstante, la importancia de mantener un consumo responsable, especialmente durante el periodo estival, cuando las altas temperaturas y el incremento de determinadas actividades domésticas elevan habitualmente la demanda de agua en la región.