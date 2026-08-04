SITUACIÓN HÍDRICA
Los embalses de Madrid afrontan agosto al 72,2% de capacidad pese a un julio casi sin lluvias
Las trece presas gestionadas por Canal de Isabel II almacenan 681 hectómetros cúbicos, un volumen cercano a la media histórica, mientras la empresa pública garantiza el abastecimiento y pide moderar el consumo durante el verano
Javier Martínez Candela
Los embalses de la Comunidad de Madrid afrontan el mes de agosto con unas reservas equivalentes al 72,2% de su capacidad máxima, después de un mes de julio marcado por unas precipitaciones prácticamente inexistentes y por unas temperaturas elevadas que han reducido de manera significativa las aportaciones de agua al sistema.
Las trece presas gestionadas por Canal de Isabel II, encargadas de abastecer a la región, almacenan actualmente 681 hectómetros cúbicos, una cantidad muy próxima a la media histórica registrada en estas fechas, que se sitúa alrededor del 73%, según los datos difundidos por la Comunidad de Madrid. Los embalses de El Atazar, Valmayor y Santillana concentran en estos momentos la mayor parte del agua almacenada, aunque el volumen total de las reservas ha descendido progresivamente durante los meses de junio (cuando estaban al 84%) y julio (que empezaron en el 78% de capacidad), una evolución habitual en esta época del año debido al aumento del consumo y a la escasez de precipitaciones.
Un julio prácticamente sin precipitaciones
Durante el último mes, las lluvias recogidas sobre las presas apenas alcanzaron un litro por metro cuadrado de media, mientras que la elevada sequedad del terreno, provocada por las altas temperaturas, dificultó la llegada de agua procedente de ríos, arroyos y escorrentías. La combinación de ambos factores ha reducido a la mitad las aportaciones recibidas por los embalses en comparación con los valores habituales para julio, después de que las reservas se mantuvieran durante la primavera por encima de los niveles medios registrados en años anteriores.
Pese al descenso acumulado durante el comienzo del verano, Canal de Isabel II sostiene que la situación hidrológica de la Comunidad de Madrid permanece dentro de la normalidad y asegura que el abastecimiento de agua está garantizado durante los próximos meses.
La empresa pública ha recordado, no obstante, la importancia de mantener un consumo responsable, especialmente durante el periodo estival, cuando las altas temperaturas y el incremento de determinadas actividades domésticas elevan habitualmente la demanda de agua en la región.
- Qué fue de José María Cano, el componente de Mecano que decidió poner fin al grupo más importante del pop español
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles
- De los fiordos islandeses al Madrid del arte: doce novelas negras para leer en agosto
- Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: ya han comenzado los trabajos de instalación de los nuevos jardines verticales de la M-30
- Blanca Sánchez, la gran olvidada de la Movida madrileña: convirtió baratijas, flores y azucarillos en arte
- Pozuelo da luz verde a Huerta Grande: así será el proyecto urbanístico con 775 viviendas, más de la mitad a precios asequibles