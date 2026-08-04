Detenido en Vallecas por incendiar siete vehículos en tres noches distintas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de siete delitos de daños por el incendio de vehículos aparcados en la calle en distintas partes de Puente de Vallecas a lo largo de los últimos meses.

Los investigadores relacionan al arrestado con tres episodios ocurridos durante los meses de febrero, marzo y julio, en los que quedaron calcinados un total de siete vehículos. Los fuegos también provocaron desperfectos estéticos en otros turismos estacionados en las inmediaciones y daños en diferentes elementos de la vía pública.

La investigación comenzó después de que cuatro turismos ardieran durante la madrugada del 20 de febrero en las calles Gerardo Diego y Carlos Solé. A partir de este suceso, los agentes iniciaron una serie de pesquisas para tratar de identificar al responsable.

Una moto calcinada. / Policía Nacional

El avance de las pesquisas permitió vincular aquel incendio con otro registrado el 23 de marzo en la calle Escritor, donde fue incendiado un quinto vehículo. El último episodio tuvo lugar el 29 de julio en la avenida de Pablo Neruda. En esta ocasión, las llamas afectaron a dos motocicletas estacionadas en la vía pública.

Tras analizar los tres sucesos, los investigadores lograron identificar y localizar al presunto autor. El hombre fue detenido el 30 de julio y se le atribuyeron los tres incendios investigados. El arrestado fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de siete delitos de daños por incendio.