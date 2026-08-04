El Cristóbal Colón que llegó a Nueva York: así cruzó el Atlántico la réplica del monumento madrileño

Cristóbal Colón no era madrileño. De hecho, ni siquiera era español, pues nació en Génova (Italia), o al menos eso afirmaba el mismo navegante. Su tumba tampoco se encuentra en la capital, sino en Sevilla, aunque otros tantos creen que en realidad reposa en República Dominicana.

Sin embargo, un monumento a su figura se alza muy cerca de la plaza homónima en la calle Goya, en pleno centro de Madrid. Pero no es el único, ya que hace más de un siglo, se donó una réplica en bronce a Nueva York, donde permanece erigida dentro de Central Park.

Madrid, la original

La obra original, la que se encuentra en Madrid, estuvo a manos del escultor español, Jerónimo Suñol. Terminó la escultura en 1985 en la propia Plaza de Colón y mide 17 metros, si se incluye el pedestal neogótico de Arturo Mélida, donde reposa.

Monumento a Cristobal Colón en Madrid / Ayuntamiento de Madrid

La figura está tallada en mármol, vestido con sayo y manta con la vista sostenida al sur, hacia Palos de la Frontera (Huelva), el puerto desde donde partió la expedición descubridora en 1492. Al mismo tiempo, sostiene la bandera de Castilla sobre un globo terráqueo.

En el país, una treintena de monumentos y esculturas públicas recuerdan a Colón como el hombre que encabezó la primera llegada de los españoles a América, están repartidas en Comunidades como Andalucía, Castilla y León o, por supuesto, Madrid.

Nueva York, la copia

A manos del mismo Suñol, se modeló una nueva versión de la estatua madrileña pero en bronce, y también difiere el rostro y el vestido se simplificó.

La firma de Suñol, el encargado de la escultura de Colón en Madrid y su réplica en Nueva York / Tripadvisor

En 1892, cruzó el Atlántico como una donación de la New York Genealogical and Biographical Society en conmemoración del IV Centenario de la llegada a América de Cristóbal Colón, pero no se inauguró hasta el 12 de mayo de 1894.

Desde entonces, está rodeada de estatuas a William Shakespeare, Robert Burns, Walter Scott y Fitz-Greene Halleck en el Paseo de los Poetas de Central Park.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y en 2017 fue pintada con frases como «Hate Will not be tolerated» (el odio no será tolerado). Poco después fue restaurada y los actos fueron condenados por parte del alcalde de la ciudad.

No es el único monumento a Colón en Nueva York

Pero tampoco es la única escultura a Colón en Nueva York, de hecho muchas veces se confunde con la de Columbus Circle, ya que llegó a la ciudad el mismo año por otra donación.

Una estatua de Cristóbal Colón se alza sobre un monumento en Columbus Circle, frente al Time Warner Center —sede central de Time Warner Inc.— en Nueva York (EE. UU.) / DANIEL ACKER / Bloomberg

En esta ocasión, fue iniciativa del periódico en italiano 'II Progresso', buscando realzar el orgullo italiano entre los inmigrantes de esa nacionalidad cuando en el país norteamericano eran un grupo discriminado por el racismo anglosajón y por su credo católico.

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Esta obra de Gaetano Russo está hecha en mármol de Carrara sobre una columna de granito de 21 metros de altura y relieves de bronce.