Controlado el incendio de la Sierra Oeste: Madrid rebaja el Infoma a nivel 0 y permite el acceso a las urbanizaciones evacuadas

El incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid ha quedado controlado. La Comunidad de Madrid ha informado este martes de la evolución favorable del fuego y ha rebajado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA 2026) a Situación Operativa 0, después de varios días con el suroeste de la región en el centro de la emergencia.

La mejora de la situación permite además un paso clave para los vecinos: las autoridades han autorizado ya el acceso a todas las urbanizaciones que habían sido evacuadas durante la emergencia. La medida llega tras días de desalojos, confinamientos y máxima tensión en municipios como Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, donde la proximidad de las llamas obligó a activar dispositivos de protección para miles de personas.

Pese a que el incendio está controlado, el operativo no se retira. Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales continúan desplegados sobre el terreno realizando labores de remate, vigilancia y consolidación del perímetro para evitar posibles rebrotes. La prioridad ahora es asegurar las zonas afectadas y mantener bajo control cualquier punto caliente que pueda reactivarse por el viento o las altas temperaturas.

Prudencia en las zonas afectadas

La Comunidad de Madrid mantiene el llamamiento a la prudencia. Aunque los vecinos puedan regresar a las urbanizaciones evacuadas, las autoridades advierten del riesgo de caída de árboles, ramas y otros elementos dañados por el fuego. Ante cualquier situación de peligro, recomiendan llamar al 112 y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Incendio en el Pantano de San Juan / Emergencias

Por motivos de seguridad, sigue prohibido de forma temporal el baño y la práctica de actividades acuáticas en el Pantano de San Juan y en la Playa del Alberche. La Comunidad de Madrid insiste en que la población debe respetar las restricciones y atender las indicaciones de la Guardia Civil en los accesos y zonas próximas al incendio.

Del nivel máximo a la fase de control

La situación supone un cambio importante respecto a los momentos más críticos de la emergencia. Durante los peores días, la coincidencia de varios incendios en el suroeste madrileño obligó a desalojar o proteger a más de 60.000 personas en distintos municipios de la región.

El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, una medida recogida en una orden publicada el viernes 24 de julio en el Boletín Oficial del Estado. La decisión afectó a los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, solicitara activar la Situación Operativa 3 ante la simultaneidad de los fuegos y la dificultad para contenerlos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una visita a municipios e instalaciones afectadas por los incendios en la Sierra Oeste. / Mateo Lanzuela / Europa Press

A partir de ese momento, el Ministerio del Interior asumió la coordinación de la emergencia y la Unidad Militar de Emergencias (UME) quedó al frente de la dirección operativa. El despliegue permitió trabajar de forma coordinada en los distintos focos que afectaban a Madrid y Ávila.

Uno de los primeros incendios se originó en Almorox, en la provincia de Toledo, y terminó entrando en territorio madrileño. Las llamas afectaron a unas 890 hectáreas, alrededor de 600 de ellas en la Comunidad de Madrid, antes de descender al nivel 0. Villa del Prado fue uno de los municipios más golpeados por ese fuego, con urbanizaciones desalojadas y viviendas dañadas en la zona limítrofe entre Madrid y Castilla-La Mancha.

Cuando la evolución de ese primer incendio empezaba a mejorar, un nuevo fuego en Villa del Prado volvió a complicar la situación y obligó a enviar un mensaje ES-Alert para ordenar la evacuación de Aldea del Fresno hacia Villamanta. En paralelo, el incendio declarado en San Martín de Valdeiglesias, en el entorno de la M-501, puso bajo amenaza a varias urbanizaciones y llevó a confinar de forma preventiva una residencia de mayores.

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Ahora, con el incendio ya controlado y el Infoma en nivel 0, la emergencia entra en una nueva fase: menos visible, pero todavía decisiva. La extinción ha dejado paso a la vigilancia, el regreso de los vecinos y la evaluación de daños. La Comunidad de Madrid ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que han participado en las labores de extinción desde el inicio del incendio.