La Comunidad de Madrid prioriza la atención a afectados por el incendio con 1.315 intervenciones

La atención a las personas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste de Madrid se ha convertido en uno de los ejes principales del dispositivo de recuperación desplegado por la Comunidad de Madrid. Según los últimos datos facilitados, las oficinas de Atención al Ciudadano y los Puntos de Ayuda Tras el Incendio (PATI) han realizado 1.315 intervenciones, de las que 442 han sido asistencias psicológicas.

A estas actuaciones se suman las 273 atenciones psicológicas prestadas por profesionales del SUMMA 112 y de Atención Primaria desde el inicio de la emergencia. Se trata de registros correspondientes a dispositivos diferentes, por lo que las cifras no deben sumarse necesariamente al poder existir intervenciones sucesivas sobre una misma persona.

Los puntos presenciales continúan operativos en los municipios dañados. En horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, atienden en Villa del Prado, Pelayos de la Presa, San Martín de Valdeiglesias, Robledo de Chavela y Chapinería. Por la tarde, de 16.30 a 20.30 horas, el servicio se presta en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Fresnedillas de la Oliva, Navas del Rey y El Escorial.

La recuperación del empleo y de la actividad económica constituye el otro gran frente asistencial. El Servicio de Orientación Laboral gratuito registró 204 atenciones durante su primer día de funcionamiento, una cifra que refleja la preocupación de trabajadores, autónomos y familias por las consecuencias del incendio sobre sus ingresos y su futuro profesional.

El dispositivo se completa con el Empleabús, una oficina móvil destinada a acercar los servicios de empleo a las localidades afectadas. Tras desplazarse a Aldea del Fresno, esta semana estará el miércoles en Pelayos de la Presa y el jueves en Fresnedillas de la Oliva.

También ha comenzado a funcionar un Servicio de Orientación Jurídica gratuito, que realizó 72 atenciones durante su primera jornada. Su objetivo es resolver dudas relacionadas con daños en viviendas, seguros, ayudas, documentación y otros trámites derivados de la emergencia.

Refuerzo para mayores y dependientes

El Ejecutivo autonómico ha anunciado además 50.000 horas adicionales de atención domiciliaria, apoyo y acompañamiento para personas mayores y dependientes. La medida, activa desde este martes, beneficiará a unas 1.800 personas de los municipios afectados.

En paralelo, 83 personas continúan alojadas y atendidas fuera de sus viviendas, junto a 33 animales de compañía. Desde el comienzo de la emergencia, un total de 416 personas han necesitado alojamiento y manutención al no poder regresar a sus casas.

Avanzan las labores de limpieza

Los equipos de reconstrucción han retirado hasta ahora 550 metros cúbicos de enseres y escombros, una cantidad equivalente a 92 contenedores, además de 1.355 metros cúbicos de residuos vegetales, correspondientes a otros 226 contenedores. En la zona trabajan 20 máquinas y camiones. También se han instalado 65 contenedores y se han repuesto 73 cubos de basura en los municipios afectados.

La asistencia al sector primario ha permitido distribuir 437.500 kilos de paja y forraje para alimentar al ganado. Por su parte, las conexiones de fibra óptica han sido restablecidas salvo en Navas del Rey y Chapinería, donde continúan utilizándose sistemas de respaldo y conexiones por satélite.

Por motivos de seguridad, sigue prohibido el baño, la navegación y cualquier otra actividad acuática en el Pantano de San Juan y en la Playa del Alberche. La carretera M-957 permanece cerrada entre los puntos kilométricos 0 y 5,750. Además, las líneas de autobús interurbano 551, 541, 545, 546, 547 y 548 no realizan parada en el Pantano de San Juan ni en la Playa del Alberche.