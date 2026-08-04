Collado Villalba acoge las pruebas físicas para acceder a la Policía Local de Becerril de la Sierra

El Ayuntamiento de Collado Villalba colabora con el de Becerril de la Sierra mediante la cesión de la Ciudad Deportiva y la piscina municipal para la celebración de las pruebas físicas del proceso selectivo de plazas de Policía Local.

Las pruebas se desarrollan durante este martes y el miércoles y reúnen a un total de 150 aspirantes, que realizan los diferentes ejercicios en unas instalaciones que cumplen las condiciones técnicas y deportivas requeridas para este tipo de procesos, según ha informado el Consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra han agradecido públicamente la colaboración prestada por Collado Villalba, "destacando la disponibilidad institucional y la calidad de las instalaciones deportivas municipales, que han calificado como excelentes para el desarrollo de estas pruebas".

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Por su parte, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha señalado que esta colaboración refleja "el compromiso de las administraciones locales con el trabajo conjunto y el aprovechamiento compartido de los recursos públicos en beneficio de un mejor servicio a los ciudadanos".