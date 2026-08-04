Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuso incendiosAlmeidaHostelería MadridIncendio ChamberíMuseo de AméricaJosé María CanoRecetas de veranoGuía RepsolEclipseEl tiempo
instagramlinkedin

OCIO

Cine Sénior en Madrid: estos son los cines de la capital donde puedes ir por solo 2 euros cada martes

Un total de 48 salas de cine madrileñas se han sumado a la iniciativa promovida por el Ministerio de Cultura

Los mayores de 65 años o más podrán disfrutar de proyecciones en pantalla grande por apenas 2 euros

Los mayores de 65 años o más podrán disfrutar de proyecciones en pantalla grande por apenas 2 euros / Qida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Desde el Ministerio de Cultura han confirmado que la iniciativa 'Cine Sénior'..."¡Está de vuelta y ha llegado para quedarse!". Con el objetivo de facilitar el acceso de las personas mayores de 65 años a las salas de cine, cada martes hasta el próximo mes de julio de 2027, salas de cine de toda España ofrecerán proyecciones por tan solo 2 euros.

En la Comunidad de Madrid un total de 48 salas se han sumado a la propuesta, y entre ellas se encuentran algunas de las más icónicas de la capital como los cines Renoir en Plaza España y El Retiro, varios complejos de Cinesa, dos salas de Kinépolis y diferentes cines de Yelmo.

Una iniciativa que va más allá del ahorro

Aunque esta iniciativa tiene como propósito principal el conseguir que el precio de las entradas no sea una barrera para disfrutar del cine, también persigue otros fines. Entre ellas, destaca el fomentar "el envejecimiento activo", promoviendo actividades culturales y de ocio, que además buscan ayudar a combatir la soledad no deseada incentivando a que los mayores acudan al cine en compañía.

El anuncio era publicado a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Cultura el pasado jueves

El anuncio era publicado a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Cultura el pasado jueves / @culturagob

También supone un apoyo para el sector cinematográfico aumentando la afluencia de espectadores en días en los que generalmente se cuentan con una menor asistencia como los martes. Asimismo, esta iniciativa recupera y fideliza al público senior, un sector cuya asistencia a las salas se había visto muy afectada tras la pandemia.

Salas de cine madrileñas participantes: Renoir, Cinesa, Kinépolis y Yelmo

En la Comunidad de Madrid, las salas participantes en la iniciativa 'Cine Sénior' son: Minicines Majadahonda, Cines Plaza Coslada, Princesa, Renoir Plaza de España, Renoir Retiro, Cines la Rambla, Cinesa Equinocio, Cinesa La Gavia, Cinesa La Moraleja, Cinesa Las Rosas, Cinesa Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Manoteras, Cinesa Méndez Álvaro, Cinesa Nassica, Cinesa Oasiz, Cinesa Parquesur, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones y Cinesa Xanadu.

Noticias relacionadas

También se incluyen las salas: Cines Palacio de Hielo, Golem, Verdi (Antiguo Cartago), La Estival, Palacio Prensa, Kinépolis Diversia, Kinépolis, Cine Paz, Cine Embajadores Río, Conde Duque Auditorio Morasol, Cine de Verano Valdemoro, Reston Cinema, Ocine Quadernillos, Ocine Urban-X-Madrid, Ocine Urban Caleido, Ocine Plaza Eboli, Spazio Cines, Cine Embajadores, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines La Vaguada, Yelmo Cines Palafox, Yelmo Cines Parque Corredor, Yelmo Cines Planetocio, Yelmo Cines Plaza Norte II, Yelmo Cines Plenilunio, Yelmo Cines Rivas Futura y Yelmo Cines Tres Aguas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué fue de José María Cano, el componente de Mecano que decidió poner fin al grupo más importante del pop español
  2. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  3. Un incendio en La Vaguada levanta una enorme columna de humo y obliga a desalojar el centro comercial
  4. De los fiordos islandeses al Madrid del arte: doce novelas negras para leer en agosto
  5. Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles
  6. Pozuelo da luz verde a Huerta Grande: así será el proyecto urbanístico con 775 viviendas, más de la mitad a precios asequibles
  7. Ayuso acusa a los bomberos en huelga de 'intoxicar' durante los incendios: 'Han tenido poca sensibilidad
  8. La C-5 de Cercanías Madrid cumple 50 años y revela la curiosa historia de la desaparecida C-6

Cine Sénior en Madrid: estos son los cines de la capital donde puedes ir por solo 2 euros cada martes

Cine Sénior en Madrid: estos son los cines de la capital donde puedes ir por solo 2 euros cada martes

Empate con más dudas que certezas del Real Madrid ante la Fiorentina (2-2)

Empate con más dudas que certezas del Real Madrid ante la Fiorentina (2-2)

Gonzalo se va del Madrid al Fulham de Arbeloa dejando un pastizal

Gonzalo se va del Madrid al Fulham de Arbeloa dejando un pastizal

El madrileño Rafa Jódar, subcampeón en el ATP 500 de Washington tras caer ante Taylor Fritz

El madrileño Rafa Jódar, subcampeón en el ATP 500 de Washington tras caer ante Taylor Fritz

Llega el verano fresco este martes a Madrid, pero la Aemet no prevé que se quede mucho tiempo

Llega el verano fresco este martes a Madrid, pero la Aemet no prevé que se quede mucho tiempo

Los bisontes que salvaron de las llamas una reserva natural en Robledo de Chavela (Madrid): "Crearon un cortafuegos pastando que ni los bomberos"

Dos hombres sufren quemaduras tras una deflagración con un soplete en una vivienda de Entrevías

Dos hombres sufren quemaduras tras una deflagración con un soplete en una vivienda de Entrevías

Rivas aprueba la construcción de un nuevo centro deportivo municipal en el barrio Centro con una inversión de 11 millones

Rivas aprueba la construcción de un nuevo centro deportivo municipal en el barrio Centro con una inversión de 11 millones