Cine Sénior en Madrid: estos son los cines de la capital donde puedes ir por solo 2 euros cada martes

Desde el Ministerio de Cultura han confirmado que la iniciativa 'Cine Sénior'..."¡Está de vuelta y ha llegado para quedarse!". Con el objetivo de facilitar el acceso de las personas mayores de 65 años a las salas de cine, cada martes hasta el próximo mes de julio de 2027, salas de cine de toda España ofrecerán proyecciones por tan solo 2 euros.

En la Comunidad de Madrid un total de 48 salas se han sumado a la propuesta, y entre ellas se encuentran algunas de las más icónicas de la capital como los cines Renoir en Plaza España y El Retiro, varios complejos de Cinesa, dos salas de Kinépolis y diferentes cines de Yelmo.

Una iniciativa que va más allá del ahorro

Aunque esta iniciativa tiene como propósito principal el conseguir que el precio de las entradas no sea una barrera para disfrutar del cine, también persigue otros fines. Entre ellas, destaca el fomentar "el envejecimiento activo", promoviendo actividades culturales y de ocio, que además buscan ayudar a combatir la soledad no deseada incentivando a que los mayores acudan al cine en compañía.

El anuncio era publicado a través de las cuentas oficiales del Ministerio de Cultura el pasado jueves / @culturagob

También supone un apoyo para el sector cinematográfico aumentando la afluencia de espectadores en días en los que generalmente se cuentan con una menor asistencia como los martes. Asimismo, esta iniciativa recupera y fideliza al público senior, un sector cuya asistencia a las salas se había visto muy afectada tras la pandemia.

Salas de cine madrileñas participantes: Renoir, Cinesa, Kinépolis y Yelmo

En la Comunidad de Madrid, las salas participantes en la iniciativa 'Cine Sénior' son: Minicines Majadahonda, Cines Plaza Coslada, Princesa, Renoir Plaza de España, Renoir Retiro, Cines la Rambla, Cinesa Equinocio, Cinesa La Gavia, Cinesa La Moraleja, Cinesa Las Rosas, Cinesa Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Manoteras, Cinesa Méndez Álvaro, Cinesa Nassica, Cinesa Oasiz, Cinesa Parquesur, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones y Cinesa Xanadu.

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También se incluyen las salas: Cines Palacio de Hielo, Golem, Verdi (Antiguo Cartago), La Estival, Palacio Prensa, Kinépolis Diversia, Kinépolis, Cine Paz, Cine Embajadores Río, Conde Duque Auditorio Morasol, Cine de Verano Valdemoro, Reston Cinema, Ocine Quadernillos, Ocine Urban-X-Madrid, Ocine Urban Caleido, Ocine Plaza Eboli, Spazio Cines, Cine Embajadores, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul, Yelmo Cines La Vaguada, Yelmo Cines Palafox, Yelmo Cines Parque Corredor, Yelmo Cines Planetocio, Yelmo Cines Plaza Norte II, Yelmo Cines Plenilunio, Yelmo Cines Rivas Futura y Yelmo Cines Tres Aguas.