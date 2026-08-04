El 'boom' de Jeanette que la ha devuelto a lo más alto 50 años después: "No quería grabar 'Soy rebelde', pero el sello insistió"

Era la ilusión de su vida. Jeanette (Londres, 1951) quería pilotar aviones en una España franquista que desdeñaba a las mujeres. La música, en aquel momento, ojo, aún no se le había cruzado por delante. Y, pese al qué dirán, tenaz, luchó por conquistar aquella meta. Entonces, publicó Soy Rebelde. Y, más tarde, Porque te vas. Se volvió eterna. Las hizo tan suyas que parecía hecha para los escenarios: sensible, mística, hipnótica. Sin embargo, la reina del pop melódico jamás olvidó su sueño. Así que, en la cresta de la ola, sin pedir permiso, se lanzó al vacío: “Estaba ya triunfando cuando la hermana de Emma Cohen, Gloria, me dijo que había encontrado una escuela militar en Pamplona que aceptaba chicas. Una noticia que me obligó a replantearme todo. Tuve que elegir y me quedé como estaba. Las dos cosas eran imposibles”. Hoy, tras cumplir 50 años de carrera, quizá, no ha cogido los mandos, pero sin duda ha volado a una altura muy superior. El 15 de septiembre lo celebrará en el Teatro Real.

Jeanette, en la pasada edición de los premios José María Forqué. / EUROPA PRESS

P. Comenzó en la Barcelona de los 60 con Pic-nic, en plena efervescencia del movimiento folk. ¿Qué significaba ser una joven inglesa cantando en español en Cataluña?

R. No me lo tomé en serio. Conocí a los chicos en los bajos de una farmacia y, poco a poco, empezamos a hacer canciones. Cada día, nada más acabar el colegio, iba para allá y tocábamos, tocábamos, tocábamos. Recuerdo que Toti Soler, el guitarrista, se quedó prendado de mi voz. Yo venía de Estados Unidos y, tal vez, eso me hacía diferente. Ahí empezó todo. Y aquí sigo.

P. ¿Le costó adaptarse al cambio?

R. Sí, estuve dos años llorando. Quería regresar a América, aquí no había hamburguesas ni nada. Miraba los Seat 600 y me parecían una porquería. Todo era muy diferente. Yo estaba acostumbrada a vivir en una casa y, claro, cuando mi madre decidió volver a España tras divorciarse, alquiló un piso. Ella me explicó que en Europa las cosas eran distintas. El cambio fue chocante. Y eso que me metió en un colegio americano y me sentía arropada por los nuevos amigos. Al ver que ellos tampoco tenían chalets, me fui adaptando.

P. ¿De dónde se siente realmente?

R. Nací en Londres, pero sólo estuve dos años. Mi acento no es inglés, sino americano. Estuvimos en Estados Unidos hasta que cumplí 12. Desde entonces, he pasado todo el tiempo en España. Cuando me preguntan qué nacionalidad tengo, digo británica. Aunque, en realidad, nunca haya vivido allí. Mi padre es del Congo y mi madre de Tenerife. Soy una mujer de mundo.

P. Su madre la obligó a dejar Pic-nic por sus retrasos académicos, lo que llevó a la disolución de la banda. ¿Aquella decisión fue determinante para su posterior carrera como solista?

R. Era muy jovencita y quería que estudiara. De hecho, las monjas del colegio le dijeron que había faltado a clase. Ella pensó que sacándome del grupo no volvería a cantar, pero no fue así. Y, con el tiempo, acabó aceptándolo. Tenía 21 años y la decisión era mía.

P. Soy rebelde se convirtió en un himno generacional en 1971, en plena dictadura franquista. ¿Sintió algún tipo de presión?

R. Tenía prohibido cantarla a menores de 16 años, qué estupidez. Sobre todo porque la canción no dice nada. Era ridículo. Recuerdo que las letras tenían que ser aprobadas por el Gobierno. Y, como hubiera cualquier tontería, te obligaban a cambiarla. El resto de mis temas no dieron problemas.

Portada de 'Porque te vas', de Jeanette. / ARCHIVO

P. Porque te vas no tuvo gran repercusión hasta que Carlos Saura la incluyó en Cría cuervos dos años después. ¿Qué pasó?

R. En aquella época eran típicos los fichajes entre discográficas. Y Ariola me compró a Hispavox. Cuando esto ocurrió, la canción ya estaba grabada. Así que, como mi salida era inminente, atención, decidieron no darle promoción. El día que Saura la descubrió me prometió que la incluiría en su próxima película. Y así fue. Incluso con Elías Querejeta, el productor, en su contra. Se convirtió en su canción fetiche.

P. Y fue un bombazo.

R. Era tal la devoción que Saura tenía por ella que, tal y como me contaron sus hijos, cada vez que los acostaba, se la ponía. Y, cuando estaba en su lecho de muerte, acompañado por su mujer, sonó. A los 10 minutos, falleció.

P. ¿Qué tenía para volverse universal?

R. A mí me gustó desde el principio. Tenía unos arreglos muy especiales. De hecho, Laura Pausini la ha revisitado recientemente. Me gusta que mis canciones hayan llegado a otras generaciones. Se ha convertido en un clásico. Cuando Carolina Herrera organizó su desfile en la Puerta del Sol, pidieron que sonara la canción más emblemática de toda la historia de España y escogieron Porque te vas. Ha llegado a todo el mundo.

P. ¿Tuvo voz y voto en todas las decisiones que marcaron su trayectoria?

R. A veces, sí. Y otras, no. Soy rebelde no la quería grabar, pero el sello insistió. También había otras canciones que no me encantaban y, aun así, acabé incorporándolas al disco. Con la primera me equivoqué, con el resto no: cuando la escuché terminada y con mi voz, me gustó. En cambio, el pasodoble que me hizo Manuel Alejandro… Sonaba a Rocío Jurado. ¿Qué hacía una inglesa cantando algo así? Él fue tajante: si lo cantaba Rocío, no tendría gracia. Conmigo sí.

P. Acumula cinco millones de oyentes mensuales 50 años después de debutar, ¿se arrepiente de algo?

R. Sí. Tras incorporarme a Ariola, me propusieron hacer un álbum de música disco. Por aquel entonces, estaba de moda gracias a Donna Summer. Y me mandaron a Alemania y Holanda a grabarlo. Si bien no era mi rollo, acepté. Quedó bien. Es cierto que no está mal probar cosas, pero no era yo.