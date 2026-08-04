Adif destina casi un millón de euros para hacer más accesible la estación de Cercanías de Ciempozuelos

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado por algo más de 950.000 euros la redacción del proyecto destinado a mejorar la accesibilidad y modernizar la estación de Ciempozuelos, integrada en la línea C-3 de Cercanías Madrid, dentro de las actuaciones incluidas en el Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanías de la Comunidad de Madrid.

El proyecto deberá definir la ampliación del andén central y del situado junto al edificio de viajeros, una intervención que permitirá instalar nuevos ascensores y escaleras mecánicas, prolongar el actual paso inferior y facilitar los desplazamientos de los usuarios por el interior de la estación, especialmente de las personas con movilidad reducida. La actuación incluirá igualmente la instalación de nuevas marquesinas en ambos andenes, así como la rehabilitación y mejora del edificio de viajeros, la remodelación y puesta en valor de la antigua nave almacén y la recuperación del enclavamiento histórico existente en el recinto ferroviario.

Remodelación de las vías y del entorno de la estación

Los trabajos que deberán quedar definidos en el proyecto también contemplan el levantamiento de la actual vía 3 y la construcción de una vía de apartado de 750 metros, equipada con mangos de seguridad en ambos extremos, además de la instalación y reubicación de aparatos de vía y la adaptación de los sistemas de drenaje, electrificación, telemando y subestación. Adif estudiará asimismo las modificaciones necesarias en el paso inferior y, en caso de que resulte preciso, en los pasos superiores, con el objetivo de compatibilizar las nuevas infraestructuras ferroviarias con las mejoras previstas en materia de accesibilidad y seguridad.

La intervención se extenderá también al entorno urbano de la estación, donde se renovarán los accesos peatonales y rodados, el pavimento y la iluminación de los aparcamientos, mientras que las dársenas de autobuses serán reorganizadas para mejorar la conexión con otros medios de transporte y facilitar los desplazamientos de los viajeros.

El contrato tendrá un plazo total de ejecución de 36 meses, de los cuales los primeros 24 estarán destinados a la elaboración del proyecto constructivo, mientras que los doce restantes corresponderán a la preparación de informes técnicos y labores de apoyo durante la ejecución de las obras.

Fachada de la estación de Cercanías de Ciempozuelos. / Ayuntamiento de Ciempozuelos

Nuevas inversiones en la línea C-3

La modernización de la estación de Ciempozuelos se suma a otras actuaciones desarrolladas por Adif en la línea C-3, entre ellas la renovación del sistema de gestión del tráfico y señalización entre Villaverde Bajo y Aranjuez mediante la implantación del Bloqueo Automático Banalizado. Este sistema permite que los trenes circulen en ambos sentidos por cada una de las dos vías, una posibilidad que incrementa la capacidad de la infraestructura, mejora la fiabilidad de las instalaciones y aporta una mayor flexibilidad a la gestión de las circulaciones ferroviarias.

Noticias relacionadas

Adif también ha renovado gran parte de la superestructura de vía del tramo comprendido entre Ciempozuelos y Aranjuez, donde se han sustituido traviesas y carriles, y ultima los trabajos de modernización del recorrido situado entre la estación de Atocha Cercanías y Pinto, con los que pretende reforzar la fiabilidad y el funcionamiento de esta línea.