Llega el verano fresco este martes a Madrid, pero la Aemet no prevé que se quede mucho tiempo

Este verano ha sido particularmente intenso, con dos olas de calor y un bochorno adelantado, pero agosto comienza con días bastantes frescos en comparación. Inclusive, este martes, Madrid espera máximas de 33ºC, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que después de esta jornada, los termómetros volverán a subir lentamente.

Mínimas en descenso

Este martes tendrá un cielo propio del verano, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes de evolución en la Sierra durante las horas centrales.

Varias personas se protegen del sol con sombreros este verano / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

Sin embargo, se espera que las temperaturas mínimas desciendan, de forma más acusada en la Sierra, por lo que rondará los 20ºC y los madrileños disfrutarán de una noche ligeramente más fría en la que conciliar el sueño será más fácil.

De hecho, Alcalá de Henares y Aranjuez bajarán hasta los 15ºC. Asimismo, Collado Villalba y Navalcarnero lo harán hasta los 18ºC. De esta forma, en gran parte de la Comunidad se despiden momentáneamente de las noches tropicales.

Máximas por encima de 30ºC, lo inevitable en el verano

Por su parte, las temperaturas máximas tendrán cambios ligeros. De media, los termómetros registrarán 33ºC, pero Collado Villalba se queda un poco por debajo con 32ºC mientras que otras se quedan un poco por arriba. Tal es el caso de Alcalá de Henares y Aranjuez con 34ºC.

A su vez, la hora más fría será a las 8:00 horas, poco después del amanecer, cuando se podrán sentir las mínimas. Las 17:00 horas será el momento más caluroso manteniendo valores cercanos a la máxima hasta que caiga la noche.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este martes / Aemet

A pesar del respiro, el índice ultravioleta máximo permanece muy alto (de 9). De tal forma que, aun sin avisos por calor, la crema solar y la sombra siguen siendo necesarias para protegerse de los daños en la piel.

Además, se esperan vientos flojos con predominio del componente oeste e intervalos moderados del suroeste durante las horas centrales. De esta forma, soplará a 15 km/h en buena parte de la jornada.

Próximos días sin avisos por calor

Aunque este lunes contaba con termómetros similares al de este martes, las máximas irán subiendo a lo largo de la semana y se quedarán en los 36ºC, por lo menos, hasta el domingo. En cualquier caso, no se tienen previstos avisos asociados al calor por lo pronto.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

El tiempo permanecerá seco, con 0% de probabilidades de lluvia. A partir del jueves, sube un poco (al 10%) y vuelve a descender (al 5%) los días más próximos al fin de semana, así que falta ver si la evolución de la semana indica que se vendrán chubascos y, con suerte, bajar la sensación térmica.