Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuso incendiosAlmeidaHostelería MadridIncendio ChamberíMuseo de AméricaJosé María CanoRecetas de veranoGuía RepsolEclipseEl tiempo
instagramlinkedin

COMUNIDAD DE MADRID

El turismo internacional deja más de 1.860 millones en Madrid durante un junio histórico

La región registró 884.881 visitantes extranjeros en junio, lo que supone un incremento del 13,9% respecto al año anterior

Varias personas con maletas en el exterior de la estación de Atocha-Almudena Grandes.

Varias personas con maletas en el exterior de la estación de Atocha-Almudena Grandes. / Alberto Ortega - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marina Armas

Marina Armas

Madrid

La Comunidad de Madrid cerró junio con cifras históricas para el turismo internacional. La región recibió 884.881 viajeros procedentes del extranjero, un 13,9% más que en el mismo mes del año pasado, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El desembolso realizado por estos visitantes alcanzó los 1.860,65 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 7,3%. Estos resultados convierten a junio en el mejor mes de toda la serie histórica tanto por número de turistas internacionales como por volumen de gasto registrado en la Comunidad de Madrid.

La estancia media se situó en 7,31 días por visitante, un 7,75% por encima de la contabilizada un año antes. Por su parte, el gasto diario alcanzó los 288 euros, 77 euros más que la media nacional, establecida en 211 euros. No obstante, esta cantidad supone un descenso del 12,5% respecto a junio de 2025.

El gasto medio por turista fue de 2.103 euros, un 5,7% menos en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. A pesar de esta caída, la cifra madrileña superó en 710 euros el promedio del conjunto de España, que se situó en 1.393 euros.

Noticias relacionadas

En el acumulado de los seis primeros meses del año, la Comunidad de Madrid recibió 5.014.074 turistas internacionales, un 9,49% más que durante el mismo periodo de 2025. Entre enero y junio, estos viajeros generaron un gasto superior a los 10.008 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,4% respecto al primer semestre del año pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Qué fue de José María Cano, el componente de Mecano que decidió poner fin al grupo más importante del pop español
  2. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  3. Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: ya han comenzado los trabajos de instalación de los nuevos jardines verticales de la M-30
  4. Un incendio en La Vaguada levanta una enorme columna de humo y obliga a desalojar el centro comercial
  5. Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles
  6. Pozuelo da luz verde a Huerta Grande: así será el proyecto urbanístico con 775 viviendas, más de la mitad a precios asequibles
  7. Ayuso acusa a los bomberos en huelga de 'intoxicar' durante los incendios: 'Han tenido poca sensibilidad
  8. La C-5 de Cercanías Madrid cumple 50 años y revela la curiosa historia de la desaparecida C-6

El turismo internacional deja más de 1.860 millones en Madrid durante un junio histórico

El turismo internacional deja más de 1.860 millones en Madrid durante un junio histórico

Cultura desvela el legado desconocido de Enrique Fernández Arbós: cartas inéditas, partituras y dibujos

Cultura desvela el legado desconocido de Enrique Fernández Arbós: cartas inéditas, partituras y dibujos

De 70.000 servicios al mes a 60 millones de facturación: así crecen los grandes grupos hosteleros que llenan Madrid de restaurantes

De 70.000 servicios al mes a 60 millones de facturación: así crecen los grandes grupos hosteleros que llenan Madrid de restaurantes

Un incendio provoca el colapso de un tejado en Chamberí y obliga a desalojar a 15 vecinos

Un incendio provoca el colapso de un tejado en Chamberí y obliga a desalojar a 15 vecinos

El Tribunal de Cuentas da la razón a la Comunidad de Madrid y archiva la denuncia del PSOE sobre los hospitales de gestión indirecta

El Tribunal de Cuentas da la razón a la Comunidad de Madrid y archiva la denuncia del PSOE sobre los hospitales de gestión indirecta

Cabezudos, chotis y procesiones: la Verbena de San Cayetano da inicio a las fiestas de agosto en Madrid con un concierto gratuito de Soleá Morente

Cabezudos, chotis y procesiones: la Verbena de San Cayetano da inicio a las fiestas de agosto en Madrid con un concierto gratuito de Soleá Morente

Los sindicatos dan luz verde a la incorporación del Hospital de Alcorcón al Sermas

Los sindicatos dan luz verde a la incorporación del Hospital de Alcorcón al Sermas

El Arsenal aprieta a Vinícius y el Real Madrid se niega a pagarle una prima de fichaje

El Arsenal aprieta a Vinícius y el Real Madrid se niega a pagarle una prima de fichaje