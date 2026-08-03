El turismo internacional deja más de 1.860 millones en Madrid durante un junio histórico

La Comunidad de Madrid cerró junio con cifras históricas para el turismo internacional. La región recibió 884.881 viajeros procedentes del extranjero, un 13,9% más que en el mismo mes del año pasado, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El desembolso realizado por estos visitantes alcanzó los 1.860,65 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 7,3%. Estos resultados convierten a junio en el mejor mes de toda la serie histórica tanto por número de turistas internacionales como por volumen de gasto registrado en la Comunidad de Madrid.

La estancia media se situó en 7,31 días por visitante, un 7,75% por encima de la contabilizada un año antes. Por su parte, el gasto diario alcanzó los 288 euros, 77 euros más que la media nacional, establecida en 211 euros. No obstante, esta cantidad supone un descenso del 12,5% respecto a junio de 2025.

El gasto medio por turista fue de 2.103 euros, un 5,7% menos en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. A pesar de esta caída, la cifra madrileña superó en 710 euros el promedio del conjunto de España, que se situó en 1.393 euros.

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En el acumulado de los seis primeros meses del año, la Comunidad de Madrid recibió 5.014.074 turistas internacionales, un 9,49% más que durante el mismo periodo de 2025. Entre enero y junio, estos viajeros generaron un gasto superior a los 10.008 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,4% respecto al primer semestre del año pasado.