El madrileño Rafa Jódar, subcampeón en el ATP 500 de Washington tras caer ante Taylor Fritz

El tenista español Rafa Jódar se ha proclamado subcampeón este lunes del torneo ATP 500 de Washington (Estados Unidos), disputado sobre pista dura, tras caer en la gran final ante el estadounidense Taylor Fritz por 7-6(2), 6-4. A sus 19 años, el deportista madrileño rozó la gesta en la capital norteamericana, quedándose a un paso de levantar el que habría sido su segundo título en el circuito profesional.

A pesar de la derrota en un encuentro que se prolongó durante una hora y 49 minutos, la semana deja un balance histórico para el tenis de Madrid. Jódar amanece este lunes estrenándose como el número 15 del mundo, la mejor posición de toda su carrera deportiva, consolidándose como una de las realidades más firmes del deporte nacional.

Una final marcada por la lluvia y la resistencia

La lucha por el título, aplazada del domingo al lunes debido a las inclemencias meteorológicas, comenzó con máxima igualdad sobre la pista dura estadounidense. En el primer set, ambos tenistas defendieron con solidez sus servicios, desaprovechando una oportunidad de rotura por bando. La manga tuvo que resolverse en el tie-break, donde la experiencia de Fritz —tercer cabeza de serie del torneo— decantó la balanza gracias a dos mini-breaks que le permitieron adelantarse en el marcador.

En el segundo parcial, el tenista local, número nueve del mundo, salió decidido a sentenciar y abrió brecha con un contundente 3-0. Lejos de venirse abajo, Jódar reaccionó con un brillante contrabreak para meterse de nuevo en la pelea. Con 5-4 en el electrónico, Fritz dispuso de cuatro bolas de partido. Aunque el madrileño neutralizó una oportunidad de quiebre con carácter, el estadounidense no desaprovechó la quinta bola de partido para cerrar definitivamente el duelo.

Taylor Fritz estrena su palmarés en 2026

Con esta victoria en Washington, Taylor Fritz conquista su primer título del año 2026 —la undécima corona de su trayectoria profesional— y deja atrás la mala racha acumulada en las finales de la temporada, donde había cedido en Dallas, Stuttgart (ambas ante Ben Shelton) y Halle (frente a Frances Tiafoe). Además, el norteamericano entra en la historia del torneo al convertirse en el tercer jugador local en levantar el trofeo en este siglo, emulando a James Blake (2002) y Sebastian Korda (2024).

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Por su parte, Rafa Jódar pone el broche a una semana inolvidable para el deporte madrileño, sumando experiencia de máximo nivel al más alto escalafón del tenis mundial tras el título conquistado el pasado mes de abril en Marrakech.