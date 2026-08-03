Los sindicatos dan luz verde a la incorporación del Hospital de Alcorcón al Sermas

La mayoría de los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad han dado luz verde al acuerdo para la incorporación voluntaria del personal laboral del Hospital Universitario Fundación Alcorcón al Personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Se trata de un nuevo paso para la integración del Hospital alcorconero en el Sermas como centro de gestión directa, un proceso que se culminará el 1 de enero de 2027 y que significará que dejará de operar bajo el modelo fundacional, un proceso similar a lo que se ha llevado a cabo para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

El acuerdo, que respaldado por CCOO, CSIT Unión Profesional, UGT y CSIF, beneficiará a más de 2.000 profesionales, que no tendrán pérdida económica y mantendrán íntegramente el centro de trabajo, la jornada, los turnos, los horarios, y los puestos de trabajo, carrera profesional y antigüedad, según ha destacado el centro en una nota. De esta manera, se regula el procedimiento y las condiciones de este proceso, que se abrirá mediante Orden de la Consejería de Sanidad tras recabar los informes preceptivos y conllevará la apertura de un plazo de solicitud, asegurándose además el seguimiento del acuerdo en una comisión paritaria. Al igual que quedó establecido en el acuerdo de integración voluntaria del personal del Hospital Universitario de Fuenlabrada, suscrito el 14 de mayo pasado, el acuerdo incorpora soluciones que garantizan retribuciones brutas anuales y demás condiciones laborales para los profesionales con integración plena en el Sermas.

Se mantienen íntegramente el centro de trabajo, la jornada, los turnos, los horarios, y los puestos de trabajo, carrera profesional y antigüedad, así como los conceptos de compensación retributivos que aseguran la ausencia de pérdida económica dentro del marco normativo vigente. No obstante, está establecida la voluntariedad del proceso de integración del personal laboral en el régimen estatutario, conforme al Decreto 8/2007 de la Comunidad de Madrid, así como el mantenimiento del régimen laboral para quienes no opten por dicha integración.

Esta iniciativa se enmarca en el proceso de extinción de la fundación pública sanitaria del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, que pasará a formar parte del Sermas como centro de atención hospitalario, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 22 de julio pasado. Con esta medida, el Sermas continúa evolucionando hacia un modelo de gestión de recursos humanos más homogéneo y eficaz, superando las dificultades derivadas de la coexistencia de distintos regímenes jurídicos y favoreciendo la planificación y movilidad del personal. Todo ello se desarrolla dentro de un marco normativo adecuado y en un contexto de diálogo social, con los representantes de los trabajadores del Hospital Fundación Alcorcón, en línea con el trabajo de la Mesa Sectorial de Sanidad, garantizando una integración ordenada y pacífica, segura y plenamente ajustada a derecho.