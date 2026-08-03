Samur Social atiende a 156 personas sin hogar en Madrid durante los días de calor extremo

La Campaña de Calor del Ayuntamiento de Madrid ha permitido atender a 156 personas en situación de calle durante los episodios de altas temperaturas registrados entre el 1 de junio y el 30 de julio. El balance, presentado este lunes por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, incluye también actuaciones específicas para proteger a personas mayores y ciudadanos sin hogar especialmente vulnerables.

Por tercer verano consecutivo, Samur Social ha habilitado una sala climatizada en su central de la Carrera de San Francisco, en el distrito de Centro. El espacio permanece abierto entre las 12:00 y las 20:00 horas, la franja de mayor exposición al calor, y ofrece hidratación, alimentación, duchas, ropa y atención social.

El recurso fue utilizado durante junio y julio por 132 hombres y 24 mujeres. En conjunto, se contabilizaron 296 ocupaciones, lo que muestra que algunos usuarios acudieron al dispositivo en más de una ocasión. Los profesionales municipales facilitaron 281 servicios de alimentación, 229 accesos a las duchas y 19 prestaciones de ropero, además de realizar nueve intervenciones sociales especializadas.

Los menús ofrecidos incluían sopas frías, bocadillos, fruta y productos lácteos. Más allá de cubrir las necesidades básicas, la apertura de este espacio permite a los trabajadores sociales contactar con personas que viven en la calle, valorar su situación y ofrecerles acceso a otros recursos asistenciales.

Seguimiento a 68 personas que rechazan acudir a centros

Durante los días en los que Salud Pública activó el nivel 2 de riesgo por altas temperaturas, Samur Social puso en marcha una ruta específica para localizar y realizar un seguimiento de 68 personas sin hogar consideradas especialmente vulnerables por su edad o por problemas de salud física o mental.

Se trata, según el balance municipal, de ciudadanos que habitualmente rechazan acudir a recursos de alojamiento o atención social. Las visitas permitieron comprobar su estado, ofrecer recomendaciones para prevenir golpes de calor y detectar situaciones que requerían la intervención coordinada de servicios sociales o sanitarios.

Los Equipos de Calle también intensificaron sus recorridos diarios por la ciudad para localizar a personas sin hogar y ofrecerles atención. El Ayuntamiento mantiene, además, 120 plazas de centro de día: 60 en el centro de acogida San Isidro y otras 60, reservadas exclusivamente para mujeres, en el centro Beatriz Galindo.

Visitas a domicilio a mayores vulnerables

Las personas mayores han sido otro de los colectivos prioritarios durante la campaña. En los periodos en los que estuvieron activos los niveles 1 y 2 de alerta, Samur Social realizó 78 visitas domiciliarias y atendió a 126 mayores a través de sus distintos dispositivos de intervención.

El Consistorio también reforzó el seguimiento de los usuarios de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Comida a Domicilio, a quienes se enviaron recomendaciones para reducir los riesgos derivados de las altas temperaturas. Durante julio y agosto, la mayoría de los distritos cuenta con al menos dos centros municipales de mayores que funcionan como refugios climáticos, frente al único centro por distrito habilitado el verano anterior.