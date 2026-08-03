El Ayuntamiento de Tres Cantos estrena Escuela Municipal de Idiomas con clases de inglés, francés, alemán y chino

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha anunciado la puesta en marcha de la nueva Escuela Municipal de Idiomas, que abrirá sus puertas el próximo curso con una oferta inicial de 150 plazas. Ubicada en el edificio 21 de Marzo e impulsada por la Concejalía de Educación, esta iniciativa busca acercar el aprendizaje de lenguas extranjeras a los más jóvenes mediante un modelo formativo innovador, accesible y con una cuota mensual subvencionada de solo 25 euros.

Oferta formativa

Las enseñanzas están dirigidas a alumnos de entre 3 y 16 años y se estructuran en grupos reducidos de un máximo de 15 estudiantes por clase. El programa incluye la enseñanza de inglés, francés, alemán y chino (este último condicionado a la demanda).

Las clases se estructuran en dos sesiones semanales de una hora de duración cada una, empleando una metodología basada en un enfoque práctico orientado al desarrollo de las competencias comunicativas, la participación activa y la interacción constante desde el primer día.

En palabras de la concejala de Educación, Marisa Peña, "con esta nueva Escuela Municipal de Idiomas daremos respuesta a una necesidad que muchas familias nos venían trasladando. Queremos que nuestros niños y jóvenes puedan aprender idiomas en un entorno cercano y un coste asequible para facilitar al máximo el acceso a una formación de calidad".

Certificaciones oficiales y continuidad educativa

Al finalizar el curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de preparar y obtener titulaciones oficiales. En el caso del inglés, las acreditaciones se realizarán a través de Cambridge English, uno de los sistemas de certificación con mayor reconocimiento internacional por parte de universidades, instituciones y empresas.

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Asimismo, al cumplir los 16 años y completar su formación, los alumnos podrán dar el salto e incorporarse directamente a la Escuela Oficial de Idiomas impartida en el IES Pintor Antonio López. Para reforzar la inmersión lingüística y cultural, el centro combinará las clases lectivas con diversas actividades complementarias.