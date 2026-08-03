Rivas aprueba la construcción de un nuevo centro deportivo municipal en el barrio Centro con una inversión de 11 millones

La Junta de Gobierno Local de Rivas Vaciamadrid ha dado luz verde este lunes a la redacción del proyecto de ejecución, construcción y posterior gestión del nuevo centro deportivo municipal del barrio Centro. Una dotación muy demandada en el municipio que supondrá una inversión cercana a los 11 millones de euros, los cuales serán asumidos íntegramente por la empresa concesionaria.

El complejo se levantará sobre una parcela de titularidad municipal ubicada estratégicamente entre los colegios José Iturzaeta y Hans Christian Andersen. Su diseño busca dar respuesta a la alta demanda de práctica deportiva existente en la ciudad, prestando servicio tanto a los vecinos como a los centros educativos, clubes y entidades sociales de la zona.

Piscinas, campo de fútbol 7 y zona termal

Las futuras instalaciones contarán con una dotación de primer nivel orientada al deporte y el ocio familiar. Entre sus principales atractivos destacan:

Área acuática: una piscina cubierta climatizada homologada para competiciones de ámbito autonómico y nacional, acompañada de una piscina recreativa exterior y una completa zona termal.

una piscina cubierta climatizada homologada para competiciones de ámbito autonómico y nacional, acompañada de una piscina recreativa exterior y una completa zona termal. Espacios de fitness: una amplia sala de musculación y fitness, salas polivalentes para actividades dirigidas, vestuarios, ludoteca y una zona infantil específica.

una amplia sala de musculación y fitness, salas polivalentes para actividades dirigidas, vestuarios, ludoteca y una zona infantil específica. Instalaciones exteriores: un campo de fútbol 7, una pista especializada para el entrenamiento de carreras, además de amplias zonas verdes y áreas de esparcimiento al aire libre.

Plazos de ejecución

Según los plazos establecidos, la empresa adjudicataria dispondrá de un máximo de cuatro meses para redactar y entregar el proyecto de ejecución definitivo. Tras la preceptiva validación municipal, el plazo de construcción y puesta en marcha será de 20 meses, reduciendo en cuatro meses el periodo máximo previsto inicialmente en los plazos de licitación.

La concesión administrativa tendrá una vigencia de 40 años. Para garantizar la calidad del servicio y el interés público, el consistorio ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento formada por funcionarios municipales, encargada de supervisar la correcta prestación de los servicios y regular la política de precios.

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Este paso adelante consolida un proyecto que la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ya presentó el pasado mes de junio en un encuentro vecinal en el barrio Centro, donde se compartieron los detalles de la iniciativa y se recogieron las propuestas de los residentes.