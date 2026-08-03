Madrid retira más de 1.100 metros cúbicos de residuos tras el incendio de la Sierra Oeste

El incendio forestal de la Sierra Oeste ha pasado su segunda noche consecutiva sin reactivaciones, aunque todavía permanece activada la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA. Tras casi dos semanas de destrucción, el fuego está estabilizado y en fase de control, mientras los equipos de emergencia continúan vigilando el perímetro y rematando puntos calientes, especialmente en el entorno del pantano de San Juan.

Durante la última noche han trabajado en la zona 16 dotaciones terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales. Por el momento, continúa restringido el regreso a siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, y permanecen cerrados los accesos al embalse de San Juan y a la Playa del Alberche. También sigue cortada la carretera M-957 entre los puntos kilométricos 0 y 5,750.

Mientras los bomberos luchan por extinguir del todo las llamas, la Comunidad de Madrid avanza en la recuperación de las zonas afectadas. Las actuaciones se concentran en la retirada de residuos, el alojamiento de las familias que todavía no pueden volver a sus casas, la asistencia a agricultores y ganaderos, ell restablecimiento de las comunicaciones y la revisión de la red de carreteras.

Más de 1.100 metros cúbicos de residuos retirados

Según el balance facilitado este lunes por el Ejecutivo regional, los dispositivos de limpieza han retirado hasta el momento 362 metros cúbicos de enseres y escombros, una cantidad equivalente a unos 60 contenedores, y otros 770 metros cúbicos de residuos vegetales, correspondientes a 128 contenedores. En conjunto, se han evacuado 1.132 metros cúbicos de restos generados por el incendio.

La Administración regional ha instalado 65 contenedores en los municipios afectados, ha repuesto 73 cubos de basura y mantiene desplegadas 20 máquinas y camiones para continuar las tareas de recogida, transporte y tratamiento de los residuos.

El Ejecutivo autonómico había habilitado previamente 20 millones de euros del Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional para limpiar, reparar y reconstruir las infraestructuras municipales y restablecer los servicios básicos de las 17 localidades incluidas en el plan de recuperación.

Alojamiento para 83 personas y 33 animales

En la actualidad, la Comunidad de Madrid proporciona alojamiento y manutención a 83 personas que permanecen evacuadas o cuyas viviendas todavía no reúnen condiciones de habitabilidad y seguridad. El dispositivo atiende también a 33 animales de compañía.

Desde el comienzo de la emergencia, un total de 416 personas han utilizado estos recursos. Los 24 puntos de acogida habilitados durante la fase más crítica han sido cerrados, pero se mantiene el contrato de emergencia con Cruz Roja para garantizar plazas hoteleras mientras haya familias que no puedan regresar a sus domicilios.

Por otro lado, la ayuda destinada a las explotaciones agrícolas y ganaderas ha permitido distribuir ya 409.750 kilos de paja y forraje para alimentar a los animales afectados por las llamas y por la destrucción de pastos, almacenes o reservas de alimento.

Solo una carretera permanece cerrada

Los técnicos regionales han inspeccionado los 200 kilómetros de red viaria afectados por los incendios. La mayor parte de las carreteras ha recuperado la circulación y únicamente permanece cerrada la M-957, entre los puntos kilométricos 0 y 5,750. Las líneas de autobús del corredor funcionan con normalidad, aunque varias rutas siguen sin efectuar paradas en el embalse de San Juan y en la Playa del Alberche debido a las restricciones de acceso.

Por lo que respecta a las conexiones de fibra óptica han sido restablecidas en todos los municipios afectados salvo en Navas del Rey y Chapinería. La cobertura móvil, por su parte, funciona con normalidad. En las zonas donde las antenas fueron calcinadas se han instalado unidades de respaldo conectadas por satélite, que permanecerán activas durante las reparaciones. Algunos ayuntamientos también han recibido antenas de internet vía satélite para garantizar el funcionamiento de sus servicios municipales.

Unas 27.000 hectáreas y un centenar de viviendas destruidas

El balance provisional sitúa en aproximadamente 27.000 las hectáreas afectadas en la Comunidad de Madrid. El incendio se originó por la unión de los focos de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox, que terminaron formando un único gran fuego en la Sierra Oeste.

El primer recuento comunicado por el Gobierno regional cifra en 100 las viviendas principales destruidas, una cantidad que todavía puede aumentar cuando concluya la valoración de las segundas residencias. Las llamas también han provocado daños en infraestructuras, explotaciones agrícolas y ganaderas, vehículos y negocios vinculados a sectores como la construcción, el transporte, el comercio y los servicios.

Los equipos técnicos han iniciado, además, la revisión de más de 4.100 inmuebles en Villa del Prado, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, San Martín de Valdeiglesias y Aldea del Fresno.