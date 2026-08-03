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TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN

Ayuso pone en marcha un órgano para centralizar ayudas y supervisar la recuperación de la Sierra Oeste

El Gobierno autonómico crea un órgano para coordinar las actuaciones y acelerar la vuelta a la normalidad en la Sierra Oeste

Ayuso activa un plan de recuperación para la sierra oeste antes de que se extinga el incendio

Ayuso activa un plan de recuperación para la sierra oeste antes de que se extinga el incendio

Javier Vendrell Camacho

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una comisión para coordinar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios de julio de 2026. El nuevo órgano centralizará las ayudas, supervisará las medidas de recuperación y hará seguimiento de las actuaciones en los municipios más afectados.

El acuerdo fue aprobado por el Consejo de Gobierno extraordinario del pasado 29 de julio y se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

La Comisión Interdepartamental para la Recuperación de la Sierra Oeste desarrollará el plan de recuperación de la zona y coordinará las actuaciones de todas las consejerías del Ejecutivo autonómico. Su objetivo es ofrecer una respuesta conjunta que permita reparar los daños, restablecer los servicios públicos y acelerar la vuelta a la normalidad.

Los incendios provocaron daños en viviendas, instalaciones y explotaciones ganaderas. También afectaron a actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la construcción y el transporte. Asimismo, el Gobierno regional ya ha desplegado distintas iniciativas para reparar infraestructuras y recuperar los servicios afectados.

Coordinación de las ayudas

Entre las principales funciones de la comisión figuran recopilar las propuestas de las consejerías, coordinar las medidas planteadas, impulsar nuevas ayudas y comprobar su cumplimiento. El órgano también podrá asumir cualquier otra función relacionada con la reconstrucción que le atribuya el Consejo de Gobierno.

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha recuperado el control del operativo contra el incendio forestal de la Sierra Oeste, que ya n

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha recuperado el control del operativo contra el incendio forestal de la Sierra Oeste, que ya n / Jaime Luján Alarcón - Europa Press

La comisión estará presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. También formarán parte de ella los viceconsejeros y los secretarios generales técnicos de todas las consejerías, además de la Secretaría General del Consejo de Gobierno.

La comisión se reunirá siempre que sea convocada por su presidente o cuando lo solicite, al menos, un tercio de sus vocales. Sus miembros deberán recibir la convocatoria y el orden del día con una antelación mínima de 48 horas. Para que pueda constituirse válidamente será necesaria la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y del secretario, o de quienes les sustituyan, además de al menos la mitad de sus miembros.

El órgano podrá crear mesas sectoriales de trabajo y contar con la participación de responsables técnicos. El presidente también podrá invitar a expertos cuando su presencia se considere necesaria por la naturaleza de los asuntos abordados.

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Vigencia inicial de un año

La comisión tendrá una vigencia inicial de un año, aunque podrá prorrogarse por otro más mediante acuerdo expreso. En cualquier caso, quedará automáticamente extinguida cuando concluyan los trabajos y se hayan alcanzado los objetivos para los que fue creada. Su funcionamiento no supondrá un incremento del gasto público, según se indica en las bases del BOCM. Los miembros tampoco recibirán retribuciones ni indemnizaciones por su participación.

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