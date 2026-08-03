Las matriculaciones de coches en la Comunidad de Madrid crecen un 8,47% en julio y superan las 41.000 unidades

El sector del automóvil en la Comunidad de Madrid consolida su buena salud. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en la región alcanzaron las 41.327 unidades durante el pasado mes de julio, lo que se traduce en un incremento del 8,47% en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). Este fuerte impulso madrileño contribuye de forma decisiva al balance general del país, donde el conjunto de España registró 101.949 unidades comercializadas, un 3,7% más que el año pasado.

Con estos registros, el mercado nacional encadena cinco meses consecutivos superando la barrera psicológica de las 100.000 unidades, un volumen que no se lograba en un mes estival como julio desde el año 2020. En el acumulado de 2026, las matriculaciones en España ya se elevan a 749.656 vehículos, lo que representa un crecimiento del 5,8% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, la cifra acumulada en la región madrileña se sitúa en 340.586 unidades, experimentando un avance interanual del 6,39%.

Este rendimiento positivo responde a un crecimiento generalizado en todos los canales de comercialización. En el ámbito nacional, el canal de particulares aumentó un 1,7% (hasta los 51.539 registros en julio), las empresas crecieron un 2,2% (38.138 unidades) y el segmento de alquiladores (rent a car) protagonizó un notable repunte del 18,9%, alcanzando los 12.272 vehículos. Asimismo, el sector del renting aportó 24.428 turismos, un 6,8% más que el año anterior. En el acumulado de los siete primeros meses del año, todos los canales mantienen signo positivo, destacando el incremento del 10,9% en el renting y del 7,5% en los vehículos de alquiler.

El impulso definitivo del vehículo electrificado

El gran motor del cambio en esta tendencia al alza es la consolidación de las tecnologías electrificadas, que ya suponen uno de cada cuatro vehículos vendidos. En concreto, los turismos electrificados (100% eléctricos e híbridos enchufables) experimentaron un incremento del 20,1% en julio con 25.229 unidades vendidas, acaparando una cuota de mercado del 24,7%. En el acumulado anual, estas motorizaciones ya representan el 22,2% del total del mercado nacional tras sumar 166.372 matriculaciones, un 34,9% más.

Desglosando por tecnologías, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) crecieron un 17,8% (14.507 unidades), mientras que los eléctricos puros (BEV) repuntaron un 23,4% hasta alcanzar las 10.722 matriculaciones, situándose con una cuota del 10,5%. No obstante, los híbridos no enchufables (HEV) continúan liderando con holgura las preferencias de los conductores españoles, registrando una cuota del 46,7% gracias a 47.636 operaciones y un crecimiento interanual del 19,1%.

En contraste, los carburantes tradicionales aceleran su caída. Los turismos de gasolina retrocedieron un 21,2% en julio, quedándose en 22.193 comercializaciones (aunque retienen la segunda posición con una cuota del 21,8%), mientras que el diésel sufrió un desplome del 46,4%, con apenas 2.807 unidades y una reducida cuota del 2,8%, superado incluso por los vehículos propulsados por gas. Paralelamente, las emisiones medias de CO2 de los turismos nuevos vendidos en julio descendieron un 2%, situándose en 100 gramos por kilómetro recorrido.

El buen tono del mes se extendió también a los vehículos comerciales ligeros, que crecieron un 2,8% hasta las 18.048 unidades, y a los vehículos industriales y autobuses, que registraron un incremento global del 20,6%.

Noticias relacionadas

Tras estos resultados, las patronales del sector han mostrado su optimismo de cara al cierre del ejercicio. Desde Anfac, su director de Comunicación, Félix García, ha apuntado que si se mantiene el ritmo actual, el año se cerrará superando con facilidad los 1,2 millones de matriculaciones en el conjunto de España. Una perspectiva optimista que comparte la dirección de Ganvam, destacando la "certidumbre" que ha aportado al consumidor la reciente aprobación de ayudas como el Plan Auto+.