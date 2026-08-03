¿Qué hacer en Cercedilla este agosto? Cine al aire libre, conciertos y rutas nocturnas

El Ayuntamiento de Cercedilla ha presentado su variada agenda de propuestas culturales, deportivas, infantiles y de naturaleza para el disfrute de vecinos y visitantes durante el resto del mes de agosto de 2026. Un completo abanico de planes en plena Sierra de Madrid que combina tradición, ocio al aire libre y entretenimiento familiar.

La programación avanza dentro de la 56 edición del Festival de Arte y Cultura de la Fundación Cultural de Cercedilla (FCC). Tras el arranque con el taller de canto coral infantil en el Parque Pradoluengo, este emblemático espacio acogerá eventos destacados como el homenaje a los patronos fundadores (4 de agosto), el coloquio 'Ficciones para tiempos de guerra' a cargo de Santiago Alba Rico (5 de agosto) y una animada jam session con Street Wings (6 de agosto).

Por su parte, el cine de verano en la Plaza Nueva llenará las noches serranas de proyecciones familiares con títulos como Los tipos malos 2 (7 de agosto), Kayara la guerrera Inca' (9 de agosto) y Lilo y Stich (13 de agosto). Los más pequeños también podrán disfrutar del espectáculo de títeres de Marimba Marionetas con La fiesta del queso y el hada limonada el 23 de agosto.

Música clásica y ocio gastronómico

La oferta musical incluye los conciertos del ciclo Clásicos en Verano en la Iglesia Parroquial de San Sebastián: ¡Handel all'Italiana! de Delirium Musica (8 de agosto) y el recital de Jordi Comellas y Yago Mahugo (22 de agosto). La música en directo se completa con la copla y el bolero de Sonia Andrade el 21 de agosto en la Plaza Nueva, además de las populares jornadas gastronómicas y musicales Beer-Mú los fines de semana del 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de agosto.

Tradición montañera, deporte y naturaleza

A mediados de mes llegará el turno de la tradicional Semana de la Montaña en el Museo del Esquí, que contará con conferencias del GREIM (13 de agosto), la muestra 'Hablando con Mambrú: Iditarod - Alaska' (14 de agosto) y una proyección sobre Torres del Paine a cargo de Rafa Gómez (15 de agosto).

La naturaleza y la aventura completan la oferta con observaciones astronómicas en la Ermita de San Antonio, una ruta nocturna por la Vereda Alta el 15 de agosto y actividades de multiaventura con rocódromo, tirolina e hinchables de agua en la Plaza Nueva durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto.

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Finalmente, la agenda joven e infantil incluye un torneo de fútbol (19 de agosto), un taller de iniciación al ciclismo de montaña (MTB) en el Polideportivo Municipal (20 de agosto) y una sesión de Educación Vial impartida por la Policía Local en el Parque Pradoluengo el 27 de agosto.