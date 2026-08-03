Madrid apuesta por la lactancia materna con 1.300 actividades educativas dirigidas a gestantes y madres

La Comunidad de Madrid ha organizado cerca de 1.300 actividades educativas dirigidas a gestantes y madres durante el primer semestre de 2026 para promover la lactancia materna y difundir sus beneficios. La iniciativa, desarrollada en los centros de Atención Primaria, combina formación sobre técnicas de amamantamiento, preparación al parto y apoyo a la crianza, además de impulsar redes de acompañamiento entre las participantes.

Del total de sesiones organizadas, 164 han estado dedicadas específicamente al aprendizaje del amamantamiento, mientras que 183 se han centrado en el posparto y la crianza, con la participación de madres junto a sus hijos. Además, se han desarrollado 946 actividades de preparación al parto.

Estos talleres proporcionan información básica sobre las distintas técnicas de lactancia materna y ayudan a desmontar creencias erróneas que pueden generar inseguridad entre las madres. Asimismo, las sesiones grupales favorecen la creación de redes de apoyo entre las participantes.

Coincidiendo con la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra hasta el 7 de agosto, los centros públicos de salud de la región difundirán información específica en sus pantallas para reforzar la sensibilización sobre los beneficios de esta práctica.

Acreditación de centros de salud

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad continuará avanzando en la acreditación de centros de salud que promueven la lactancia materna dentro de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

Otro beneficio de la lactancia materna para el bebé. / Freepik.

Este programa contempla la formación específica tanto del personal sanitario como del no sanitario y el impulso de medidas que favorezcan esta forma de alimentación y crianza.

Beneficios para bebés y madres

La evidencia científica señala que la lactancia materna aporta al recién nacido nutrientes de fácil digestión, una hidratación adecuada y defensas naturales que contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades. Diversos estudios también asocian esta práctica con una menor probabilidad de desarrollar obesidad, asma o alergias durante la infancia. En el caso de las madres, la lactancia favorece la recuperación del útero tras el parto y actúa como factor protector frente al cáncer de mama y de útero.

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Los organismos internacionales recomiendan mantener la lactancia materna como alimentación exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé y ofrecerla en la primera hora tras el nacimiento.