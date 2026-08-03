Madrid activa el Empleabús en once municipios afectados por los incendios: estas son las fechas y paradas

La Comunidad de Madrid ha activado nuevas rutas del Empleabús para prestar servicio en once municipios afectados por los incendios registrados en la región. La iniciativa pretende facilitar a los vecinos la realización de gestiones relacionadas con el empleo y el acceso a los servicios públicos de orientación laboral.

La oficina de empleo móvil ofrece las mismas prestaciones que los centros convencionales de la red pública. Así, los usuarios pueden inscribirse como demandantes de empleo, modificar sus datos, renovar o solicitar duplicados de la demanda, además de recibir información sobre ofertas de trabajo, cursos de formación y talleres dirigidos a mejorar la empleabilidad.

El recorrido comienza en San Lorenzo de El Escorial y continuará en Aldea del Fresno. El calendario previsto incluye también paradas el 5 de agosto en Pelayos de la Presa y el 6 de agosto en Fresnedillas de la Oliva. Durante la segunda semana, el Empleabús estará el 10 de agosto en Villa del Prado, el 11 en Las Rozas de Puerto Real, el 12 en Zarzalejo y el 13 en Brunete.

La ruta concluirá con visitas el 18 de agosto a Colmenar del Arroyo, el 20 a Robledo de Chavela y el 25 a Navalagamella.

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