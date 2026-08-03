ASISTENCIA
Madrid activa el Empleabús en once municipios afectados por los incendios: estas son las fechas y paradas
La oficina de empleo móvil facilitará trámites laborales y orientación a los vecinos con problemas de movilidad tras los fuegos
La Comunidad de Madrid ha activado nuevas rutas del Empleabús para prestar servicio en once municipios afectados por los incendios registrados en la región. La iniciativa pretende facilitar a los vecinos la realización de gestiones relacionadas con el empleo y el acceso a los servicios públicos de orientación laboral.
La oficina de empleo móvil ofrece las mismas prestaciones que los centros convencionales de la red pública. Así, los usuarios pueden inscribirse como demandantes de empleo, modificar sus datos, renovar o solicitar duplicados de la demanda, además de recibir información sobre ofertas de trabajo, cursos de formación y talleres dirigidos a mejorar la empleabilidad.
El recorrido comienza en San Lorenzo de El Escorial y continuará en Aldea del Fresno. El calendario previsto incluye también paradas el 5 de agosto en Pelayos de la Presa y el 6 de agosto en Fresnedillas de la Oliva. Durante la segunda semana, el Empleabús estará el 10 de agosto en Villa del Prado, el 11 en Las Rozas de Puerto Real, el 12 en Zarzalejo y el 13 en Brunete.
La ruta concluirá con visitas el 18 de agosto a Colmenar del Arroyo, el 20 a Robledo de Chavela y el 25 a Navalagamella.
Renovación automática de la demanda de empleo
Como medida extraordinaria ante la situación de emergencia provocada por los incendios, el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid activó desde el primer momento la renovación automática de la demanda de empleo de los vecinos afectados. Esta medida permanecerá en vigor hasta el próximo 15 de septiembre.
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