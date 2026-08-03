TRANSPORTE FERROVIARIO
Una incidencia paraliza durante casi una hora la alta velocidad entre Madrid y Levante
Varios convoyes del corredor Madrid-Levante quedaron detenidos en pleno trayecto debido a una incidencia en el túnel Atocha-Chamartín
Los trenes de alta velocidad del corredor Madrid-Levante han permanecido detenidos durante cerca de una hora en la mañana de este lunes por una incidencia registrada en el entorno del túnel Atocha-Chamartín.
Poco después de las 10.00 horas, Adif ha comunicado la interrupción de la circulación debido a "la presencia de una persona en las inmediaciones de la vía". Este paso subterráneo conecta las dos principales estaciones ferroviarias de Madrid y permite dar continuidad a los trenes procedentes de los distintos corredores de alta velocidad.
Entre algunos viajeros se ha extendido el rumor de que podría haberse producido un arrollamiento, aunque esta información no ha sido confirmada por el gestor de la infraestructura ferroviaria.
La suspensión del tráfico, de la que también ha informado Renfe, ha afectado a las tres compañías que operan servicios de alta velocidad en este corredor: Renfe, Ouigo e Iryo. La incidencia ha obligado a detener varios convoyes en pleno trayecto con pasajeros a bordo.
La interrupción provocará retrasos durante buena parte de la mañana en las conexiones entre Madrid y Levante. Algunos de los trenes que circulaban cuando se dio la orden de detener el tráfico han acumulado demoras de alrededor de 50 minutos.
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