Un incendio provoca el colapso de un tejado en Chamberí y obliga a desalojar a 15 vecinos

Un incendio declarado durante la noche del domingo en la última planta de un edificio de siete alturas del distrito madrileño de Chamberí obligó a desalojar a 15 vecinos y a un perro, además de provocar el colapso de la estructura de madera del tejado, según informó Emergencias Madrid.

El fuego se originó en el número 52 de la calle García de Paredes y evolucionó con gran rapidez y virulencia, hasta el punto de que las llamas salieron por las ventanas y rompieron por dos de las fachadas del inmueble. La propagación alcanzó posteriormente la cubierta inclinada del edificio, cuya estructura de madera terminó derrumbándose sobre sí misma.

Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que tuvieron que afrontar una intervención especialmente compleja debido a la velocidad con la que avanzaban las llamas y a su extensión por la parte superior del inmueble. "Cuando han llegado las primeras dotaciones se ha producido la proyección de las llamas por las ventanas, lo que ha originado que el fuego se desarrollara con mucha violencia y muy rápido", ha explicado el jefe de guardia de Bomberos Madrid, Álvaro Macías.

Los servicios de emergencia confirmaron que el incendio no causó heridos ni intoxicados, aunque los residentes del edificio afectado no pudieron pasar la noche en sus viviendas debido a los daños ocasionados y a las tareas de extinción. Samur Social se hizo cargo del realojo de las 15 personas.

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Como medida preventiva, también fue evacuado el edificio colindante, situado en el número 54 de la misma calle. Sus vecinos pudieron regresar posteriormente a sus domicilios una vez que los servicios de emergencia comprobaron que no existía riesgo para el inmueble.