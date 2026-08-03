APARCAR EN MADRID
Así son los horarios para aparcar gratis en agosto dentro de Madrid: las tardes laborables, también sin coste
Durante agosto, los madrileños que permanezcan en la ciudad podrán beneficiarse de la extensión del horario de aparcamiento gratuito del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)
Cuando la ciudad está más vacía que nunca, muchos se encuentran de vacaciones o en sus pueblos y la mayoría escapa del calor de la capital, el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) amplía los horarios para aparcar gratis.
Ya se puede sentir una Madrid más tranquila con los vagones de Metro un poco más vacíos, pero todavía más en el tráfico matutino y las plazas de aparcamiento. No sólo porque están anormalmente disponibles, sino porque el SER no está cobrando lo mismo, ya que extiende el horario gratuito.
Horario gratuito
En concreto, durante agosto no tendrá que pagar si utiliza la plaza antes de las 9:00 horas o después de las 15:00 horas de lunes a sábado no festivos, es decir, las tardes laborables. De igual forma aplica para los domingos y festivos, pero todo el día.
No obstante, se recomienda consultar en el portal de SER si una dirección en concreto se encuentra en una zona regulada (que cobre) por este servicio, ya que el regimiento se subdivide por barrios y alguno pueda tener excepciones.
Tarifas
En caso de que le toque pagar, las tarifas varían según el tipo de plaza y el tiempo que haya pasado. Pensadas para el uso de visitantes y no residentes, las plazas azules tienen una tarifa mínima (hasta cinco minutos) de 0,05 euros y máxima (cuatro horas) de 8,20 euros.
Dentro de ese rango, aparcar en una plaza azul cuesta 0,40 euros por media hora, 1,10 euros por una hora y 2,75 euros por dos horas.
Por su parte, las plazas verdes priorizan a los residentes empadronados, por lo que si bien puede aparcar, es un poco más costoso. En este sentido, la mínima de hasta cinco minutos cobra 0,15 euros y la máxima de hasta dos horas son 4,10 euros.
Como el tiempo también es más limitado, en el medio sólo está la tarifa de una hora (2,05 euros) y de media hora (0,90 euros), pero la tabla completa de tarifas se puede consultar en la página web de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid.
Excepciones, reducciones y recargos por distintivo ambiental
Más allá del horario gratuito, los clasificados como 'Cero Emisiones', aquellos vehículos eléctricos de batería (BEV), híbridos enchufables con autonomía superior a 40 km y vehículos de pila de combustible, que figuren como tal en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) no están sujetos al pago de la tasa del SER.
Aunque no llega a ser gratuito, también hay reducciones para cada distintivo ambiental, por ejemplo, los vehículos eco pueden tener una rebaja de 75%, ya que son híbridos enchufables con autonomía menor a 40 km (así como los propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo), mientras que los de etiqueta C del 10%.
No obstante, en la misma línea, puede haber recargos. Aquellos con etiqueta B (turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde enero de 2000 y diésel desde enero de 2006) tendrán que pagar el 20% más y los de etiqueta A (de gasolina anteriores a 2000 y diésel anteriores a 2006) un 50% más de la tarifa.
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