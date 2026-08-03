Dos hombres sufren quemaduras tras una deflagración con un soplete en una vivienda de Entrevías

Dos hombres han resultado heridos este lunes tras producirse una deflagración mientras manipulaban un soplete en una vivienda situada en la avenida de Entrevías, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Uno de ellos permanece en estado grave con quemaduras en el 18% de su cuerpo.

El suceso ocurrió poco antes de las 13:30 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Samur-Protección Civil, que atendieron a los dos afectados.

El herido de mayor gravedad es un hombre de 55 años que presenta quemaduras en aproximadamente el 18% de su superficie corporal, principalmente en brazos y piernas. Tras ser estabilizado por los sanitarios, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario La Paz.

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El segundo afectado, un hombre de 26 años, sufrió quemaduras leves en un brazo y también fue evacuado al mismo centro hospitalario. Tras el incidente, dos dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid inspeccionaron la vivienda para comprobar su estado y descartar riesgos adicionales. En el operativo también colaboró la Policía Municipal de Madrid.