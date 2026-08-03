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FACUA exige al Rayo Vallecano devolver el dinero de los abonos si juega fuera de Madrid

La asociación reclama el reembolso proporcional para los socios afectados por el traslado a estadios de otras comunidades y la pérdida de la concesión de Vallecas

El Estadio de Vallecas del Rayo después de que la Comunidad de Madrid retirase la concesión al club.

El Estadio de Vallecas del Rayo después de que la Comunidad de Madrid retirase la concesión al club. / Europa Press/Contacto/David Canales

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Miriam Anguita

EP

La asociación FACUA-Consumidores en Acción, a través de su página web oficial (FACUA.org), se ha dirigido formalmente al Rayo Vallecano para reclamar el reembolso proporcional del importe de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los encuentros disputados fuera de la Comunidad de Madrid.

La medida llega en un contexto de máxima tensión institucional en la región después de que el Gobierno autonómico dictara una orden de extinción de la concesión del emblemático Estadio de Vallecas al club madrileño, aplicando una medida cautelar de suspensión inmediata tras detectar una auditoría graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento. Ante la apertura de este procedimiento, las informaciones apuntan a que la entidad franjirroja habría designado el Estadio de El Plantío, en Burgos, como sede alternativa para ejercer como local.

Gastos extra y malestar entre los abonados

Desde FACUA advierten que los madrileños y seguidores del equipo tienen pleno derecho a recuperar las cantidades proporcionales por cada partido que no puedan disfrutar. La lejanía de las nuevas ubicaciones obliga a los socios a asumir importantes gastos extra en desplazamientos y alojamientos que muchos bolsillos no pueden permitirse.

Numerosos seguidores se han puesto en contacto con la organización en los últimos días para trasladar su profundo malestar por las decisiones del club. La asociación les está asesorando sobre sus derechos, a la vez que espera que los responsables del Rayo Vallecano asuman sus obligaciones legales y habiliten un mecanismo de devolución para los abonados afectados.

Esta reclamación de FACUA se produce en plena tormenta deportiva e institucional en el barrio madrileño. Las Peñas del Rayo Vallecano y la Plataforma ADRV ya exigieron previamente al club la paralización de la campaña de abonos y el reembolso a los ya inscritos ante la incertidumbre sobre el estadio, coincidiendo con una masiva concentración frente al feudo rayista para exigir la dimisión del presidente, Raúl Martín Presa, y clamar por la dignidad del club.

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Por su parte, tras el pulso inicial que llevó al Ejecutivo regional a interponer una denuncia policial por los impedimentos de acceso, la situación ha experimentado un giro este lunes: el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, se ha reunido con el presidente del club y con jugadores de la plantilla. Fruto de este encuentro, el Rayo se ha comprometido a permitir este mismo martes la entrada de los técnicos autonómicos al estadio y a entregar la documentación pendiente, aunque el Gobierno regional advierte de que el expediente para extinguir la concesión sigue adelante y ve muy difícil que el primer partido de liga pueda jugarse en Vallecas, abriendo la puerta a alternativas dentro de la región como Leganés.

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