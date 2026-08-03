Cultura desvela el legado desconocido de Enrique Fernández Arbós: cartas inéditas, partituras y dibujos

El Ministerio de Cultura ha anunciado que este mes de agosto comienzan los trabajos de digitalización y catalogación del legado del maestro Enrique Fernández Arbós, nacido en Madrid en el año 1863 y conocido por ser una de las figuras más destacadas de la música española del primer tercio del siglo XX.

Gracias a estos trabajos, los documentos de su trayectoria artística y personal estarán disponibles de manera libre y gratuita en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, contribuyendo así a su difusión y estudio, garantizando asimismo su conservación a largo plazo.

Dirigió 172 estrenos mundiales y 445 obras inéditas en nuestro país

Reconocido por su talento como violinista y compositor, Enrique Fernández se formó en el Real Conservatorio de Madrid y ha colaborado con varias orquestas de referencia internacional como la London Symphony Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Glasgow o la de Boston.

Director titular de la Orquesta Sinfónica de Madrid entre 1904 y 1939, Arbós ostenta el récord de la titularidad más larga de un director en una orquesta española, y es que el compositor llevó a cabo un total de 172 estrenos mundiales y dirigió por primera vez en España 445 obras musicales.

"Divergencia de criterios en un ensayo de cuarteto", escribía desenfadadamente Arbós, primero por la izquierda. Cuarteto Mendelssohn, de Hamburgo, en 1887 / Benserade La Gran Música española

Sin ir más lejos, el propio Arbós, que se codeó con figuras artísticas del momento como Brahms, Joachim, o Albéniz, es también autor de unas memorias que constituyen un documento excepcional sobre la vida musical en Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Así, sabiendo que este prodigio de la música fue además profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, de la Royal Academy of Music y del Royal College of Music de Londres y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, no es de extrañar que su legado reúna numerosos documentos únicos de gran importancia histórica.

Apuntes personales, partituras y más de 500 cartas

La colección que pronto estará disponible para su consulta pública incluye, entre otros materiales, apuntes personales, manuscritos, copias a máquina, notas y fragmentos del propio Arbós. Además, el archivo cuenta con reseñas periodísticas y críticas, colecciones de dibujos, fotografías y grabados de Arbós y su entorno y un epistolario de más de 500 cartas cruzadas con personajes de su época.

La jubilación de Enrique Fernández en 1933 / Todocolección

Entre estas piezas que han constituido una fuente de primer orden para el estudio de la música española, también está previsto que se digitalicen algunos programas de conciertos dirigidos por él, discos de pizarra con sus interpretaciones, así como partituras y obras originales tanto completas como incompletas.